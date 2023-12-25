Mazda представила микровэн Flair с ценой меньше миллиона рублей

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Компания Mazda обновила семейство кей-вэнов Flair, в которое помимо Flair Wagon входит также вариант с более спортивной внешностью Flair Wagon Custom. Обоим моделям слегка доработали внешность, осовременили интерьер и расширили набор опций, включая список доступных электронных ассистентов. Цена в Японии — от 1 541 100 иен (чуть менее миллиона рублей).
Дизайнерские доработки коснулись главным образом Flair Wagon Custom, который получил переосмысленный бампер и новую решётку радиатора. Внешность базовой модели подправили точечно, слегка изменив наполнение переднего бампера и очертания вставки между головной оптикой. Передние стойки кузова стали тоньше для улучшения обзора. Доступны девять оттенков кузова, включая варианты двухцветного оформления.
Основное изменение в салоне — выдвижные поворотные секции в подушках задних сидений (утверждается, что такое решение применено впервые). Помимо стандартного положения их можно использовать для улучшенной поддержки ног, а также как стопор для размещённого сзади багажа — чтобы избежать его движения вперёд при резком торможении. Кроме того, насколько можно судить по фото, в районе селектора коробки появился новый пульт управления дополнительными функциями, а на приборной панели — переработанный 4,5-дюймовый дисплей.
В оснащение микровэнов вошли подогрев руля и два USB-порта, а также электрический стояночный тормоз. Возможности комплекса водительских ассистентов расширены за счёт новых радара и камеры: Mazda Flair Wagon получила адаптивный круиз-контроль с функцией замедления перед поворотами, систему удержания в полосе, а также функцию экстренного торможения, которая может распознавать пешеходов и велосипедистов не только на улицах, но и на перекрёстках.
Об изменениях в моторной гамме не сообщается. Для Flair Wagon предлагаются два варианта «мягкогибридного» бензинового мотора объёмом 660 кубических сантиметров на 52 либо 64 силы в сочетании с вариатором и опциональным полным приводом.
Основное изменение в салоне — выдвижные поворотные секции в подушках задних сидений (утверждается, что такое решение применено впервые). Помимо стандартного положения их можно использовать для улучшенной поддержки ног, а также как стопор для размещённого сзади багажа — чтобы избежать его движения вперёд при резком торможении. Кроме того, насколько можно судить по фото, в районе селектора коробки появился новый пульт управления дополнительными функциями, а на приборной панели — переработанный 4,5-дюймовый дисплей.
В оснащение микровэнов вошли подогрев руля и два USB-порта, а также электрический стояночный тормоз. Возможности комплекса водительских ассистентов расширены за счёт новых радара и камеры: Mazda Flair Wagon получила адаптивный круиз-контроль с функцией замедления перед поворотами, систему удержания в полосе, а также функцию экстренного торможения, которая может распознавать пешеходов и велосипедистов не только на улицах, но и на перекрёстках.
Об изменениях в моторной гамме не сообщается. Для Flair Wagon предлагаются два варианта «мягкогибридного» бензинового мотора объёмом 660 кубических сантиметров на 52 либо 64 силы в сочетании с вариатором и опциональным полным приводом.
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Вы эти повозки Омичам лучше прорекламируйте, там такие прокатывают, главное чтобы руль в правильном для них месте был - в бардачке и бампер лучше снимите, а то с целым бампером как-то по Омску непривычно будет ездить.
- Не бойтесь, честные гости: это моя лягушонка, в коробчонке приехала".
(Сказка "Царевна-лягушка")