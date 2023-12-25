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Mazda представила микровэн Flair с ценой меньше миллиона рублей

Mazda представила микровэн Flair с ценой меньше миллиона рублей

Автор:
25 декабря 2023 15:44
Сообщество : Автомир
Метки: Mazda   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   кейкар   машина   микроавтобус   
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Компания Mazda обновила семейство кей-вэнов Flair, в которое помимо Flair Wagon входит также вариант с более спортивной внешностью Flair Wagon Custom. Обоим моделям слегка доработали внешность, осовременили интерьер и расширили набор опций, включая список доступных электронных ассистентов. Цена в Японии — от 1 541 100 иен (чуть менее миллиона рублей).
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Метки: Mazda   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   кейкар   машина   микроавтобус   
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6  комментариев
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11k
SeñorGunDon 2 часа назад
В Японии миллион рублей, это значит что в Москве эта тумба для телевизора с мотором от бензопилы и пассажирским рядом в багажнике будет стоить 2.5
Вы эти повозки Омичам лучше прорекламируйте, там такие прокатывают, главное чтобы руль в правильном для них месте был - в бардачке и бампер лучше снимите, а то с целым бампером как-то по Омску непривычно будет ездить.
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68k
Андрей 37 минут назад
Эта херабора к нам не приедет никогда, ни под каким соусом: санкции-с, да и самурайцы с нами больше не водятся. Ну, если только мы сами за ней заявимся...
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298
Серега 42 минуты назад
Сколько она стоит в Японии,нас мало интересует,важно сколько будет стоить у нас.Иран Кодро, в Иране стоит от 600 тысяч до миллиона,у нас они от 1.5 до 2 и выше.
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16k
Kostick Час назад
кей-кары вообще довольно прикольны. при условии хороших дорог. именно для передвижения, что по мелочи привезти. для любителей понтов, тут пару часов назад пикапчик с пихлом >700 лошадок показывали) причем самое что удивительное, в этих табуретках внутри места довольно много. особенно в таких, как у сабжевого, кирпичики с высокой крышей.
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87k
Доктор Джонс Час назад
"Вдруг поднялся стук да гром, весь дворец затрёсся. Гости напугались, повскакали с мест, а Иван-царевич говорит:
- Не бойтесь, честные гости: это моя лягушонка, в коробчонке приехала".
(Сказка "Царевна-лягушка")
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