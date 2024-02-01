Рассекречена новая Mazda CX70

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Компания Mazda рассекретила новый кроссовер с индексом CX-70. Подробные технические данные пока не названы, но уже ясно, что новинка окажется почти точной копией старшей модели CX-90 за исключением конфигурации салона. В продаже вседорожник появится в течение нынешнего года.
Ранее предполагалось, что Mazda CX-70 будет заметно компактнее CX-90, однако оба кроссовера имеют идентичную колёсную базу 3119 миллиметров, а по длине новинка отличается лишь на считанные миллиметры. Вероятнее всего, причина этого в изменённом дизайне экстерьера. Mazda CX-70 получила чуть более спортивную внешность за счёт новых бамперов, а хромированная отделка заменена затемнённой — это касается и наполнения решётки радиатора.
Судя по фото интерьера, в салоне также не произойдёт радикальных изменений. При этом Mazda уже пообещала оснастить CX-70 для рынка Северной Америки голосовым помощником Alexa от Amazon — кроссовер станет первой «Маздой» с этой функцией. Кроме того, отказ от третьего ряда сидений позволил увеличить объём грузового отсека и сформировать под его полом дополнительное пространство для поклажи.
Вседорожник получил не только ту же самую платформу, что и CX-90, но и аналогичные силовые агрегаты. Это рядная «шестёрка» объёмом 3,3 литра и гибридная установка на базе 2,5-литровой «четвёрки». Их отдача применительно к CX-70 пока не названа, на старшей модели они обеспечивают 345 и 327 л.с. соответственно. Полный привод обещано включить в базовое оснащение.
В ближайшем будущем новый кроссовер Mazda появится и в Европе. Он должен получить индекс CX-80 и, как ожидается, станет масштабированной версией нынешней CX-60. Кроме того, компания не планирует отказываться от более компактных уже заслуживших рыночное признание моделей: к примеру, в 2025 году сменить поколение должен вседорожник CX-5.
Судя по фото интерьера, в салоне также не произойдёт радикальных изменений. При этом Mazda уже пообещала оснастить CX-70 для рынка Северной Америки голосовым помощником Alexa от Amazon — кроссовер станет первой «Маздой» с этой функцией. Кроме того, отказ от третьего ряда сидений позволил увеличить объём грузового отсека и сформировать под его полом дополнительное пространство для поклажи.
Вседорожник получил не только ту же самую платформу, что и CX-90, но и аналогичные силовые агрегаты. Это рядная «шестёрка» объёмом 3,3 литра и гибридная установка на базе 2,5-литровой «четвёрки». Их отдача применительно к CX-70 пока не названа, на старшей модели они обеспечивают 345 и 327 л.с. соответственно. Полный привод обещано включить в базовое оснащение.
В ближайшем будущем новый кроссовер Mazda появится и в Европе. Он должен получить индекс CX-80 и, как ожидается, станет масштабированной версией нынешней CX-60. Кроме того, компания не планирует отказываться от более компактных уже заслуживших рыночное признание моделей: к примеру, в 2025 году сменить поколение должен вседорожник CX-5.
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