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Рассекречена новая Mazda CX70

Рассекречена новая Mazda CX70

Автор:
01 февраля 2024 15:16
Сообщество : Автомир
Метки: CX70   CX80   CX90   Mazda   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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Компания Mazda рассекретила новый кроссовер с индексом CX-70. Подробные технические данные пока не названы, но уже ясно, что новинка окажется почти точной копией старшей модели CX-90 за исключением конфигурации салона. В продаже вседорожник появится в течение нынешнего года.
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Метки: CX70   CX80   CX90   Mazda   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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Ego sum qui sum 58 минут назад
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