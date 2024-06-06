"Двигался по свободной встречной полосе"

Автор видео из Краснодара повествует: - "двигаясь по свободной встречной полосе на мотоцикле, на перерез мне выскочил автомобиль. Не успев отреагировать, я совершил наезд на данный авто. Перелетел через капот и приземлился на асфальт левым бедром и локтем. Отделался гематомами, ссадинами и ушибами".

0