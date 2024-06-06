"Двигался по свободной встречной полосе"

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Автор видео из Краснодара повествует: - "двигаясь по свободной встречной полосе на мотоцикле, на перерез мне выскочил автомобиль. Не успев отреагировать, я совершил наезд на данный авто. Перелетел через капот и приземлился на асфальт левым бедром и локтем. Отделался гематомами, ссадинами и ушибами".
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"Напомним, что пункт 11.2 ПДД запрещает водителю обгонять, если «по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу»."
Если нет разметки, согласно ПДД водитель сам обязан разделить дорогу на равные части и двигаться справа. И если дорога двусторонняя, то что нарушил водитель? И насколько прав мотоциклист?
Надоели диванные эксперты.
а то что другие участники движения, среди которых по любому найдутся дерзкие обгонщики, стоят в пробке, может говорить о том что знаки таки есть
1. Таксисты
2. Каршеринг
3. Самокатчики
4. Мотоциклисты
Первые, потому что слова пдд для них пустой звук.
Вторые, потому что опыта 0, ответственности 0, а возможность есть.
Третьи, потому что мозгов 0.
Четвертые, потому что помимо отсутствия мозгов есть еще возиожность испортить жизнь нормальным людям
Если даже нет разметки - "водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, "
Далее есть специальный пункт для таких дебилов как мотоциклист.
П.11.2 Обгон запрещен, если ......
по завершении обгона водитель не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.
:D
Куда он "всегда может целиком вернуться"? В пробку? Кто его такого умного туда пустит?