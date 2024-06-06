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"Двигался по свободной встречной полосе"

"Двигался по свободной встречной полосе"

Автор:
06 июня 2024 10:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   хруст   
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Автор видео из Краснодара повествует: - "двигаясь по свободной встречной полосе на мотоцикле, на перерез мне выскочил автомобиль. Не успев отреагировать, я совершил наезд на данный авто. Перелетел через капот и приземлился на асфальт левым бедром и локтем. Отделался гематомами, ссадинами и ушибами".
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   хруст   
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26  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Мотоциклисты по уровню ненависти у населения вторые после Гитлера.
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349
Голован Щекн Полчаса назад
то есть, в автошколе где он учился преподавали что любая свободная полоса используется для проезда, а направление движения это для противных натуралов?! или это ему в гейклубе его объяснили?
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100
Korsar Полчаса назад
Знатный краснодарский дибилушка...)
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120k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
Пробку по встречке объезжать нельзя! Про ПП молчу, именно к ДТП это нарушение отношения не имеет.
"Напомним, что пункт 11.2 ПДД запрещает водителю обгонять, если «по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу»."
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2k
smokes 45 минут назад
С точки зрения ПДД, - разметки нет, знаков запрещающих обгон нет, выезжающий должен был убедиться в отсутствии помехи и что его пропускают, так что будет по любому не прав..
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349
Голован Щекн smokes Полчаса назад
разметки нет, правда, по поводу знаков, так их не то что бы нет, их нет на видео, что не говорит о том что их нет вовсе
а то что другие участники движения, среди которых по любому найдутся дерзкие обгонщики, стоят в пробке, может говорить о том что знаки таки есть
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8k
tamin Час назад
Рейтинг гнид человеческих за рулем
1. Таксисты
2. Каршеринг
3. Самокатчики
4. Мотоциклисты
Первые, потому что слова пдд для них пустой звук.
Вторые, потому что опыта 0, ответственности 0, а возможность есть.
Третьи, потому что мозгов 0.
Четвертые, потому что помимо отсутствия мозгов есть еще возиожность испортить жизнь нормальным людям
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3k
Yus Час назад
То есть тупой дебил, нарушая правила движения "двигаясь по свободной встречной полосе на мотоцикле, на перерез мне выскочил автомобиль. Не успев отреагировать, я совершил наезд на данный авто. Перелетел через капот и приземлился на асфальт левым бедром и локтем. Отделался гематомами, ссадинами и ушибами", ищет сочувствия? "Свободная встречная полоса" это ж гений. Для альтернативных, встречная полоса не для ваших покатушек.
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14k
Алексей Час назад
З - закономерность.
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1k
DuckTales Час назад
Стандартный придурок, уверовавший в собственную исключительность, потому что купил мотоцикл.
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9k
Колорад 2 часа назад
Пересечение ПП по встречке - минус 5000р. Одно из самых дорогих удовольствий.
:D
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1560 постов (1595 в горячем)

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