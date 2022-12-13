Аж внутри все похолодело! В Екатеринбурге грузовик чуть не переехал женщину с детьми

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В Екатеринбурге 36-летний водитель грузовика Isuzu сбил маленькую девочку, когда подъезжал задним ходом к магазину для разгрузки. К счастью, ребёнок не получил серьёзных травм.
Женщина с двумя детьми переходила дорогу рядом с грузовиком и видела, что машина сдает назад, но не придала этому значения. Самая маленькая девочка поскользнулась, упала под колеса грузовика.
Двухлетняя малышка получила ушиб ноги, её увезли в больницу для осмотра.
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Детям очень повезло в данной ситуации и не повезло с такой мамашей.