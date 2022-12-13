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Аж внутри все похолодело! В Екатеринбурге грузовик чуть не переехал женщину с детьми

Аж внутри все похолодело! В Екатеринбурге грузовик чуть не переехал женщину с детьми

Автор:
13 декабря 2022 12:11
Сообщество : Аварии
Метки: авто   видео   грузовик   дети   дтп   пешехода сбили   повезло   яжемать   
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В Екатеринбурге 36-летний водитель грузовика Isuzu сбил маленькую девочку, когда подъезжал задним ходом к магазину для разгрузки. К счастью, ребёнок не получил серьёзных травм.

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Метки: авто   видео   грузовик   дети   дтп   пешехода сбили   повезло   яжемать   
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9  комментариев
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36
Lex Lem Полчаса назад
После родов мозг отказывает напрочь, а после двух вообще деградирует. Бляяя!! Это пздц.
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9k
Павел 4 минуты назад
Ипать копать, детей жалко что если останутся с евоной мамкой, то могут вырасти такими же безмозглыми.
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3k
pinbalist 10 минут назад
Как такая тупая овца вообще дожила до детородного возраста?

Детям очень повезло в данной ситуации и не повезло с такой мамашей.
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14k
Majul 21 минуту назад
Идиотка тупая. Откуда подобных кур так много стало. Ладно она тупая, ее по сути не жалко,но ведь эта дура еще и детей воспитывает... Пора уже экзамены сдавать на право рождения ребенка.
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4k
!ГЕНнадий Полчаса назад
Курица....
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2k
SHAGREEN Полчаса назад
Курица МакКлауд
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72k
Viktor Полчаса назад
А мамаша то туповата!
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