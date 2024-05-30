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Игрушечный автомобиль McLaren Senna по цене новой LADA Vesta Cross

Игрушечный автомобиль McLaren Senna по цене новой LADA Vesta Cross

Автор:
30 мая 2024 16:33
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   игрушка   коллекционер   машина   суперкар   
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Компания Amalgam, специализирующаяся на масштабных моделях, уже открыла приём заказов на его уменьшенную копию суперкара McLaren Senna в памятной ливрее Senna Semper. Игрушка будет стоить как полноценный автомобиль — минимум 15 845 фунтов стерлингов или 1,8 миллиона рублей по текущему курсу.
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Метки: McLaren   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   игрушка   коллекционер   машина   суперкар   
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Добрый Бабайка
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