Игрушечный автомобиль McLaren Senna по цене новой LADA Vesta Cross

Основное отличие памятного McLaren Senna, посвящённого шести победам Айртона Сенны в Монако, — специально разработанная ливрея. Она выполнена в цветах бразильского флага и включает в себя два портрета гонщика, нанесённых на борта при помощи точек.



В Amalgam тщательно скопировали не только кузов суперкара, но и его оформление. Утверждается, что на разработку модели в масштабе 1:8 длиной около 60 сантиметров было потрачено около 3 тысяч часов и ещё 300 часов уйдёт на изготовление вручную каждого товарного экземпляра. Специалисты использовали при разработке как официальные чертежи Senna, так и спецификации материалов, использованных при создании оригинального суперкара. Тем самым удалось добиться полноценного сходства применённых красок. Воспроизведено даже оформление интерьера, включая размещённую в салоне цитату Айртона Сенны, хотя фото салона модели не опубликованы.



Всего Amalgam соберёт только 30 таких суперкаров, но первый экземпляр уже зарезервирован для самой компании McLaren, а финальный передадут семье спортсмена. Таким образом, в открытую продажу поступит только 28 автомобильчиков.