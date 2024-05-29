Пьяный "профессионал" разнёс 4 автомобиля и автобус с людьми

Вечером 27 мая в Ольштыне, Польша, пьяный водитель самосвала протаранил четыре легковых автомобиля и автобус, после чего сам съехал в кювет. Травмы получили 26 человек, 12 из них доставили в больницу, состояние пятерых врачи оценивают как тяжелое. Жаловавшегося на отказавшие тормоза иностранного водителя задержали, в выдыхаемом им воздухе содержалось более 2 промилле алкоголя. В СМИ появилась информация, что водитель украинец.



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Вечером 27 мая в Ольштыне, Польша, пьяный водитель самосвала протаранил четыре легковых автомобиля и автобус, после чего сам съехал в кювет. Травмы получили 26 человек, 12 из них доставили в больницу, состояние пятерых врачи оценивают как тяжелое. Жаловавшегося на отказавшие тормоза иностранного водителя задержали, в выдыхаемом им воздухе содержалось более 2 промилле алкоголя. В СМИ появилась информация, что водитель украинец. 2024-05-29T10:58:46+03:00 Пропустить