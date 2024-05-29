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Пьяный "профессионал" разнёс 4 автомобиля и автобус с людьми

Пьяный "профессионал" разнёс 4 автомобиля и автобус с людьми

Автор:
29 мая 2024 10:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   профессионал   пьянь   
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Вечером 27 мая в Ольштыне, Польша, пьяный водитель самосвала протаранил четыре легковых автомобиля и автобус, после чего сам съехал в кювет. Травмы получили 26 человек, 12 из них доставили в больницу, состояние пятерых врачи оценивают как тяжелое. Жаловавшегося на отказавшие тормоза иностранного водителя задержали, в выдыхаемом им воздухе содержалось более 2 промилле алкоголя. В СМИ появилась информация, что водитель украинец.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   профессионал   пьянь   
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9  комментариев
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42k
Франц Лефорт 2 часа назад
А руль у этого дебила тоже заклинило? Тварь синяя! Видео просто жесть.......
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10k
uehl Полчаса назад
Пшеки-курвы и так хохлов за людей не считают, а после таких новостей ещё больше возненавидят!
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29k
Alex Полчаса назад
Он не украинец, а хохол сцука
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635
А П 38 минут назад
таких сразу живьем в крематорий.
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1k
Уходим отсюда 40 минут назад
Зачем я это посмотрел...
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15k
Объект реальности Час назад
Слалом, все столбы объехал.
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5k
Максим Макашев Час назад
лучше в польскую тюрягу, чем "на мясо" в нэньке решил Тарас, залудил пару бутылок местной водяры и угнав грузовик
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28k
Влад 2 часа назад
Устроил, сволочь. Не во всяком фильме ужасов такое увидишь.
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79k
Viktor 2 часа назад
Да как они посмели! Быть такого не может! От жешь пшеки, такую напраслину и на украинца!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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