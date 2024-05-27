Отвлёкся от дороги и разнёс булочную

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Вечером 26 мая в Перми на перекрёстке улиц Гусарова и Академика Курчатова водитель автомобиля Киа не справился с управлением и протаранил торговый павильон. Момент аварии попал на записи с камер видеонаблюдения. К счастью, никто не пострадал.
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