Отвлёкся от дороги и разнёс булочную

Вечером 26 мая в Перми на перекрёстке улиц Гусарова и Академика Курчатова водитель автомобиля Киа не справился с управлением и протаранил торговый павильон. Момент аварии попал на записи с камер видеонаблюдения. К счастью, никто не пострадал.

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