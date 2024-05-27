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Отвлёкся от дороги и разнёс булочную

Отвлёкся от дороги и разнёс булочную

Автор:
27 мая 2024 12:03
Сообщество : Аварии
Метки: Булочка   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   выпечка   машина   
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Вечером 26 мая в Перми на перекрёстке улиц Гусарова и Академика Курчатова водитель автомобиля Киа не справился с управлением и протаранил торговый павильон. Момент аварии попал на записи с камер видеонаблюдения. К счастью, никто не пострадал.

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Метки: Булочка   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   выпечка   машина   
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8  комментариев
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8k
Neo 2 часа назад
- Заедь по пути в булочную!
- Хорошо!
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5k
Максим Макашев 15 минут назад
"... твою мать! Вот и съездил за хлебушком..." сказал водятел, вылезая из машины
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9k
Тяжолый Орк 36 минут назад
- ало, насяльника!
- что опять??
- п.и.з.д.а булочной!
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3k
Сергей 49 минут назад
И не заказал ничего.
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10k
Alex Час назад
Он там своему любовнику отсасывал что ли?
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2k
Провокатор Час назад
В наше время в булочную на такси не ездили.
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3k
Роман Час назад
Надо было выйти и:
"Мне 2 курника и пирожок я рисом и яйцом."
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1522 поста (1542 в горячем)

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