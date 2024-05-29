Очень жёсткое столкновение автомобиля и электросамоката

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В Москве на пересечении ул. Каховка и ул. Керченская 17-летний подросток на арендованном электросамокате пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, но был сбит 23-летней женщиной на автомобиле Киа. Жив, госпитализирован.
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