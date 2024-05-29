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Очень жёсткое столкновение автомобиля и электросамоката

Очень жёсткое столкновение автомобиля и электросамоката

Автор:
29 мая 2024 10:31
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электросамокат   
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В Москве на пересечении ул. Каховка и ул. Керченская 17-летний подросток на арендованном электросамокате пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, но был сбит 23-летней женщиной на автомобиле Киа. Жив, госпитализирован.
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Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электросамокат   
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4  комментария
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8k
pinbalist 42 минуты назад
Один не спешился, другая - типичный "проскакун". Встретились два дауна.
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97
Массажир Петро 12 минут назад
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1529 постов (1552 в горячем)

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