Пьяная малолетка устроила серьёзное ДТП

В Воронеже на улице Пеше-Стрелецкой малолетний лихач уходил от полицейской погони и на огромной скорости врезался в выезжавшую с АЗС машину. По словам очевидца - за рулем чёрной машины был пьяный малолетний водитель, который взял авто у отца, в салоне находилось ещё трое таких же. Пострадала пассажирка уходившей от погони машины и автомобилистка, выезжавшая с АЗС.

0

В Воронеже на улице Пеше-Стрелецкой малолетний лихач уходил от полицейской погони и на огромной скорости врезался в выезжавшую с АЗС машину. По словам очевидца - за рулем чёрной машины был пьяный малолетний водитель, который взял авто у отца, в салоне находилось ещё трое таких же. Пострадала пассажирка уходившей от погони машины и автомобилистка, выезжавшая с АЗС. 2024-05-28T09:47:00+03:00 Пропустить