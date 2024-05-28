Пьяная малолетка устроила серьёзное ДТП

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В Воронеже на улице Пеше-Стрелецкой малолетний лихач уходил от полицейской погони и на огромной скорости врезался в выезжавшую с АЗС машину. По словам очевидца - за рулем чёрной машины был пьяный малолетний водитель, который взял авто у отца, в салоне находилось ещё трое таких же. Пострадала пассажирка уходившей от погони машины и автомобилистка, выезжавшая с АЗС.
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