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Пьяная малолетка устроила серьёзное ДТП

Пьяная малолетка устроила серьёзное ДТП

Автор:
28 мая 2024 09:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   пьянь   
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В Воронеже на улице Пеше-Стрелецкой малолетний лихач уходил от полицейской погони и на огромной скорости врезался в выезжавшую с АЗС машину. По словам очевидца - за рулем чёрной машины был пьяный малолетний водитель, который взял авто у отца, в салоне находилось ещё трое таких же. Пострадала пассажирка уходившей от погони машины и автомобилистка, выезжавшая с АЗС.

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Метки: Видео   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   пьянь   
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5  комментариев
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4k
Наблюдатель Полчаса назад
Конечно малолетный ублюдок понаделал делов. Но сухо говоря, в дтп виновна баба, начала разворот не убедившись в безопасности маневра.
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18k
ron 40 минут назад
сволота
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1k
DuckTales 44 минуты назад
Идиот , нажил проблем и себе и семье .. .
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17k
Колька Валеркин сын Час назад
"Красава" подогнал бате еще две тачки, только купит их папаша по полной рыночной стоимости.
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13k
Том Сойер Час назад
Папаша попал по крупному.....
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1525 постов (1547 в горячем)

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