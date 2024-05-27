Названы дороги, которые построят в 2024 году

1099
1
Почти 700 км федеральных трасс реконструируют и построят в России по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2024 году, сообщается на сайте правительства РФ.
"Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в этом году будет построено и реконструировано 693,4 км федеральной сети автомобильных дорог", – приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.
Как уточняется, протяженность построенных и реконструированных по нацпроекту федеральных автодорог, переданных в доверительное управление ГК "Автодор", составит 308,1 км.
В свою очередь Росавтодор займется работами на более чем 385,3 км федеральной дорожной сети. По словам руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, на реализацию этих мероприятий из федерального бюджета направлено свыше 238,7 млрд рублей.
Как уточняется, протяженность построенных и реконструированных по нацпроекту федеральных автодорог, переданных в доверительное управление ГК "Автодор", составит 308,1 км.
В свою очередь Росавтодор займется работами на более чем 385,3 км федеральной дорожной сети. По словам руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, на реализацию этих мероприятий из федерального бюджета направлено свыше 238,7 млрд рублей.
Трасса «Сибирь»
Продолжается строительство обхода города Усолье-Сибирское на автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Данный участок будет включен в международный транспортный коридор, связывающий Россию, Монголию и Китай. Планируется завершить строительство объекта до конца текущего года.
Кавказ
Также в Чечне продолжаются работы по третьей очереди обхода Гудермеса. Готовность данного объекта составляет 45%.
Трасса «Колыма»
В Якутии в этом году планируется ввод в эксплуатацию двух участков трассы «Колыма» после их реконструкции: «Заячья петля» (с 662-го по 692-й километр) и «Нерский прижим» (с 1121-го по 1142-й километр).
Источник:
Ссылки по теме:
- Роскошный рестомод на базе Ford Mustang 1968 года
- 22-летнюю "капсулу времени" - Corvette C5 выставили на продажу
- Кроссоверы Xcite X-cross 7 начали поступать в автосалоны
- В Саудовской Аравии возведут гоночную трассу с виражами на уровне 20-го этажа
- Mercedes представил новый суперкар из линейки Mythos
Метки: Автовсячина Строительство авто автомир автомобили автопутешествие дорога магистраль машина ремонт трасса
Новости партнёров
реклама