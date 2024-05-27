Названы дороги, которые построят в 2024 году

"Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в этом году будет построено и реконструировано 693,4 км федеральной сети автомобильных дорог", – приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.



Как уточняется, протяженность построенных и реконструированных по нацпроекту федеральных автодорог, переданных в доверительное управление ГК "Автодор", составит 308,1 км.



В свою очередь Росавтодор займется работами на более чем 385,3 км федеральной дорожной сети. По словам руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, на реализацию этих мероприятий из федерального бюджета направлено свыше 238,7 млрд рублей.