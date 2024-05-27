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Названы дороги, которые построят в 2024 году

Названы дороги, которые построят в 2024 году

Автор:
27 мая 2024 16:38
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Строительство   авто   автомир   автомобили   автопутешествие   дорога   магистраль   машина   ремонт   трасса   
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Почти 700 км федеральных трасс реконструируют и построят в России по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2024 году, сообщается на сайте правительства РФ.

Трасса «Сибирь»

Продолжается строительство обхода города Усолье-Сибирское на автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Данный участок будет включен в международный транспортный коридор, связывающий Россию, Монголию и Китай. Планируется завершить строительство объекта до конца текущего года.

Кавказ

Также в Чечне продолжаются работы по третьей очереди обхода Гудермеса. Готовность данного объекта составляет 45%.

Трасса «Колыма»

В Якутии в этом году планируется ввод в эксплуатацию двух участков трассы «Колыма» после их реконструкции: «Заячья петля» (с 662-го по 692-й километр) и «Нерский прижим» (с 1121-го по 1142-й километр).

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Метки: Автовсячина   Строительство   авто   автомир   автомобили   автопутешествие   дорога   магистраль   машина   ремонт   трасса   
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Алексей Час назад
кого то повезут в Магадан таки в автозаке, а не в желтой калине?
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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