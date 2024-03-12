В проекте приняли участие экс-пилот Формулы-1 Алекс Вурц и известный разработчик автодромов первой категории FIA Герман Тильке. Трасса Qiddiya Speed Park будет насчитывать 21 поворот, а максимальная скорость, которую смогут развивать пилоты, составит 325 км/ч.



Уникальной особенностью будущего саудовского трека является его расположение: не на поверхности земли, а на рампе мультифункционального развлекательного комплекса. Уже первый изгиб взмывает на уровень 20-этажного здания — 70 м, а в целом перепады высот будут колебаться в пределах 108 м. Наблюдать за гонками предложат прямо со смотровых террас, гостиничных номеров соседних зданий, из бассейна со стеклянным дном, а также с крупнейших в мире американских горок.



Ожидается, что первые заезды F1 на парящей трассе пройдут уже в 2027 году. Qiddiya Speed Park заменит собой трассу Джидды в качестве места проведения Гран-при Саудовской Аравии, хотя саудовцы готовы проводить у себя сразу два этапа за сезон.