Швеция строит первое электрифицированное шоссе нового типа

Принцип работы ERS схож с привычными уже пользователям мобильных устройств беспроводными индуктивными зарядками Qi. Предполагается, что в полотно будут встроены передающие катушки, а автомобили начнут оснащать приёмниками. Точные показатели эффективности подобной передачи в заявлении не приводятся, но утверждается, что схема позволит увеличить пробег электромобилей и в дальнейшем снизить их стоимость за счёт использования батарей меньшей ёмкости.



Отметим, данный проект электрификации дорог в Швеции далеко не первый. Экспериментальные отрезки, использующие различные системы, в стране начали готовить ещё в 2016 году, когда появился 2-километровый участок Евле, где специалисты протянули аналог троллейбусных контактных сетей, но для грузовиков.