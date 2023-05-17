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Швеция строит первое электрифицированное шоссе нового типа

Швеция строит первое электрифицированное шоссе нового типа

Автор:
17 мая 2023 11:46
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Швеция   авто   автомир   автомобили   дорога   машина   электромобиль   
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Швеция не устаёт проводить эксперименты с электрификацией дорожной системы страны. На этот раз решено было построить участок трассы E20 между Стокгольмом, Гётеборгом и Мальмё, способный заряжать электромобили на ходу. Планируется, что дорогу откроют уже в 2025 году.

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Метки: Автовсячина   Швеция   авто   автомир   автомобили   дорога   машина   электромобиль   
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4  комментария
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V2.Smirnov 17 минут назад
А яйцам не поплохеет?
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Кот Чеширский 12 секунд назад
Загнивающая Европа. Ей скоро конец придет. Соловьев врать не будет.
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