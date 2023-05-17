Швеция строит первое электрифицированное шоссе нового типа

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Швеция не устаёт проводить эксперименты с электрификацией дорожной системы страны. На этот раз решено было построить участок трассы E20 между Стокгольмом, Гётеборгом и Мальмё, способный заряжать электромобили на ходу. Планируется, что дорогу откроют уже в 2025 году.
Принцип работы ERS схож с привычными уже пользователям мобильных устройств беспроводными индуктивными зарядками Qi. Предполагается, что в полотно будут встроены передающие катушки, а автомобили начнут оснащать приёмниками. Точные показатели эффективности подобной передачи в заявлении не приводятся, но утверждается, что схема позволит увеличить пробег электромобилей и в дальнейшем снизить их стоимость за счёт использования батарей меньшей ёмкости.
Отметим, данный проект электрификации дорог в Швеции далеко не первый. Экспериментальные отрезки, использующие различные системы, в стране начали готовить ещё в 2016 году, когда появился 2-километровый участок Евле, где специалисты протянули аналог троллейбусных контактных сетей, но для грузовиков.
Отметим, данный проект электрификации дорог в Швеции далеко не первый. Экспериментальные отрезки, использующие различные системы, в стране начали готовить ещё в 2016 году, когда появился 2-километровый участок Евле, где специалисты протянули аналог троллейбусных контактных сетей, но для грузовиков.
Позже появился ещё один небольшой отрезок, но уже с токопроводящей дорожкой, также предназначенной для большегрузов. И это не все примеры. Помимо Швеции, испытания схожих схем проводятся в ряде других стран. В частности, речь идёт о Франции и Германии, с которыми шведы договорились делиться своими наработками.
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