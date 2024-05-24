Таких "профессионалов" нужно лишать прав и наказывать

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На автодороге Кашира – Серебряные Пруды при подъезде к Ожерелью грузовик выехал на обгон в месте, где это запрещено, создав опасную ситуацию для встречного транспорта и спровоцировал ДТП с попутным грузовиком, который в итоге снёс автобусную остановку. Пишут, что все живы.
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Я имею ввиду, что он не пошёл на обочину, хотя скорость позволяла выехать даже на такую обочину.