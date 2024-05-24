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Таких "профессионалов" нужно лишать прав и наказывать

Таких "профессионалов" нужно лишать прав и наказывать

Автор:
24 мая 2024 10:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   профессионал   
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На автодороге Кашира – Серебряные Пруды при подъезде к Ожерелью грузовик выехал на обгон в месте, где это запрещено, создав опасную ситуацию для встречного транспорта и спровоцировал ДТП с попутным грузовиком, который в итоге снёс автобусную остановку. Пишут, что все живы.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   профессионал   
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11  комментариев
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1k
DuckTales 59 минут назад
Сука, идиот ... Хорошо на остановке никого не было ...
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3k
Duke_kir Минуту назад
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9k
Андрей 3 минуты назад (изменен)
Жесть. Пи-дить таких надо на месте
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11k
SuperTroll 13 минут назад
Водилы грузла 90% конченые. Устраивать "стритрейсинг" на груженых фурах/самосвалах для них это обычное дело.
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232
Петр Петров 16 минут назад
Гниль е. Б. А. Н.а. я.
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7k
Александр 22 минуты назад
Водила с регистратором - умничка! Респект и уважуха! Всё "прочитал", всё понял и принял единственно правильное решение-остановиться! Вот, кто профи в этом ролике.
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200
Андрей Полчаса назад
вот сука!
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13k
Karelian 41 минуту назад
"Вот это контент!"
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7k
Babangdida 53 минуты назад
Таких надо лишать не прав, а головы. При чём, на месте. И труп повесить на шесте, чтобы пока гниёт, был уроком другим дебилам, которым 20г топлива ценнее человеческой жизни.
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26k
Павел Плеханов 54 минуты назад
Хладнокровию легковушки, которая едва не попала под замес, можно только позавидоать. Или он с перепугу?
Я имею ввиду, что он не пошёл на обочину, хотя скорость позволяла выехать даже на такую обочину.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1514 постов (1537 в горячем)

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