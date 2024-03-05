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Плохо закреплённые бетонные плиты стали причиной смертельного ДТП

Плохо закреплённые бетонные плиты стали причиной смертельного ДТП

Автор:
05 марта 2024 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   профессионал   смертельное ДТП   
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Водитель большегруза Скания не убедился и не проконтролировал размещение крепежей и состояние груза, в результате чего произошло падение железобетонных плит, спровоцировавшее ДТП с участием трех автомобилей - Нивы, Тойоты Аллион, Хонды Шатл.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   профессионал   смертельное ДТП   
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7  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик 54 минуты назад
Ну вот что с такими профессионАлами делать ? Убил двоих , оставил детей сиротами. Дадут условку или пару лет колонии поселения и прав лишат на два года. И будет этот профессиАнал дальше плиты возить. Не справедливо это
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1k
Angelpro 23 минуты назад
Вот же судьба....
именно там надо было оказаться О_о
были бы на 50м впереди или позади, а это 2-3сек такого бы не случилось
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886
Шурман Полчаса назад
Опять за рулем были ценные и необходимые кадры для Российской Федерации и Экономики ? . Шутки в сторону , я хоть и живу от вас в 3000 км от Москвы но это уже перебор .
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