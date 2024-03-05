Плохо закреплённые бетонные плиты стали причиной смертельного ДТП

В результате ДТП мужчина-водитель автомобиля Тойота Аллион 1985 г.р. погиб на месте, его пассажирка-женщина 1989 г.р. скончалась в реанимационном отделении в КГБУЗ "Арсеньевская городская больница". У погибших на иждивении находились двое несовершеннолетних детей 2012 и 2022 годов рождения. Ещё два человека с травмами находятся в больнице.