В Индии машина скорой помощи попала в смертельную аварию

Всего несколько дней назад по меньшей мере 12 человек погибли, когда пассажирский автобус, следовавший в индийский штат Махараштра, упал с высоты 30 метров в реку после того, как его занесло на мокрой дороге и он врезался в ограждение моста. Автобус упал с национальной автомагистрали в воды пятой по величине реки Индии недалеко от Дхара в центральном штате Мадхья-Прадеш, при ударе разломавшись на несколько частей.