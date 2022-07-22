В Индии машина скорой помощи попала в смертельную аварию

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В индийском городе Удупи, штат Карнатака, произошла страшная авария, жертвами которой стали водитель машины скорой помощи и ещё три человека. Машину, двигавшуюся на большой скорости, занесло на мокрой дороге и она врезалась в заграждение и кабину пропускного пункта.
Авария произошла на пункте взимания платы. Камера видеонаблюдения запечатлела, как машина на полном ходу влетает в препятствие.
Видно, как сотрудники пункта взимания платы выбегают на дорогу незадолго до инцидента, чтобы убрать с неё преграды, предположительно, услышав вдалеке сирены.
Один сотрудник пропускного пункта успевает убрать баррикады, а другой нет, и как раз рядом с ним в кабину и ограждение врезается машина на полном ходу.
Авария произошла в прибрежном районе Удупи, сильно пострадавшем от проливных дождей. В Индии сейчас по всей стране наводнения.
Авария произошла в прибрежном районе Удупи, сильно пострадавшем от проливных дождей. В Индии сейчас по всей стране наводнения.
Всего несколько дней назад по меньшей мере 12 человек погибли, когда пассажирский автобус, следовавший в индийский штат Махараштра, упал с высоты 30 метров в реку после того, как его занесло на мокрой дороге и он врезался в ограждение моста. Автобус упал с национальной автомагистрали в воды пятой по величине реки Индии недалеко от Дхара в центральном штате Мадхья-Прадеш, при ударе разломавшись на несколько частей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Индия авария авто авария дтп автомобильная авария видео видео аварии смертельная авария смертельное дтп
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у меня на работе два Пежо. один боксер - вот чуть больше этой машины, второй Партнер - меньше этой.
просто включаешь пониженную и все. тормозами я пользуюсь чтобы уже остановится перед светофором. чаще всего хватает торможения двигателем более чем.
конечно, здесь он летел 100+, и тормозить он начал экстренно
ничего не понятно, тормоза отказали, что ли?