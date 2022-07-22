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В Индии машина скорой помощи попала в смертельную аварию

В Индии машина скорой помощи попала в смертельную аварию

Автор:
22 июля 2022 12:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Индия   авария   авто авария дтп   автомобильная авария   видео   видео аварии   смертельная авария   смертельное дтп   
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В индийском городе Удупи, штат Карнатака, произошла страшная авария, жертвами которой стали водитель машины скорой помощи и ещё три человека. Машину, двигавшуюся на большой скорости, занесло на мокрой дороге и она врезалась в заграждение и кабину пропускного пункта.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Индия   авария   авто авария дтп   автомобильная авария   видео   видео аварии   смертельная авария   смертельное дтп   
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8  комментариев
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852
IOON Час назад
пздц. чуваку не фортануло...очень жалко, а водила скорой редкостный муд3нь
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1k
fivus 3 минуты назад
Этож Газель! Откуда она в Индии?
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Что то там произошло. Не спроста такая скорость и эти убирают молниеносно заграждения.
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254
Юрий Матвеев Час назад
похоже, что тормозов у него не было
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1k
Angelpro 2 часа назад
Так куда он так летел подъезжая к кпп?
ничего не понятно, тормоза отказали, что ли?
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Мы его потеряли...
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