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Видео: бразильский певец чуть не загорелся во время выступления

Видео: бразильский певец чуть не загорелся во время выступления

Автор:
27 мая 2022 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Бразилия   авария   загорелся   инцидент   неисправность   несчастный случай   ну и ну   певец   шоу бизнес   
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Бразильский певец Ксанд Авиао исполнял зажигательную композицию на фестивале Viixe Forró and Piseiro в Сан-Паулу и слегка пострадал за искусство. Сценический реквизит дал осечку и отправил гигантский огненный шар прямо в лицо выступающему.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Бразилия   авария   загорелся   инцидент   неисправность   несчастный случай   ну и ну   певец   шоу бизнес   
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1  комментарий
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Casey 5 минут назад
ну вроде ничего страшного не произошло. У меня как-то раз что-то подобное было, когда я, дурень, в походе на костре что-то жарил в подсолнечном масле, пока оно не всполыхнуло. Брови, ресницы, волосы подпалились, но ожогов не было.
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