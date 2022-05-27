Видео: бразильский певец чуть не загорелся во время выступления

526
5
1
Бразильский певец Ксанд Авиао исполнял зажигательную композицию на фестивале Viixe Forró and Piseiro в Сан-Паулу и слегка пострадал за искусство. Сценический реквизит дал осечку и отправил гигантский огненный шар прямо в лицо выступающему.
21 мая Ксанд Авиао выступал на футбольном стадионе Arena das Dunas в Натале, Бразилия, в рамках фестиваля Viixe Forró и Piseiro.
В середине шоу одна из дымовых машин перед сценой загорелась и выпустила вспышку пламени, а певец как раз был рядом.
Зрители увидели, как он исчез за стеной огня. Но сильно испугаться не успели - певец быстро отошёл на безопасное расстояние от случайного "огнемёта". Один из языков пламени на несколько секунд успел охватить его руку, но затем погас.
Артист смог закончить своё выступление. А после шоу улетел в Бразилиа, чтобы спеть ещё на одном концерте.
Вот как это было
Позже Авиао прокомментировал инцидент в соцсетях.
«Когда я вне сцены, я работаю дублёром Николаса Кейджа в «Призрачном гонщике…», — пошутил он. И добавил, что кинопродюсеры могут связаться с его менеджером, если хотят пригласить его сняться в каком-нибудь блокбастере.
«Когда я вне сцены, я работаю дублёром Николаса Кейджа в «Призрачном гонщике…», — пошутил он. И добавил, что кинопродюсеры могут связаться с его менеджером, если хотят пригласить его сняться в каком-нибудь блокбастере.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Кто не будет толкать самолет, тот никуда не улетит!
- Арнольд Шварцнеггер устроил аварию с участием нескольких автомобилей
- Китайский водитель чуть не уронил грузовик в бездну
- Массовая авария: из-за маневров сына бизнесмена на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись более 10 машин
- Когда потерял колесо, но не потерял самообладания
Метки: Ynews Бразилия авария загорелся инцидент неисправность несчастный случай ну и ну певец шоу бизнес
Новости партнёров