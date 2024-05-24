Как работают карманники: воришка раскрыла свой секрет камере видеонаблюдения

Камера видеонаблюдения в магазине одежды, расположенном в лондонском районе Стэмфорд-Хилл, запечатлела шокирующие кадры. Вы можете своими глазами увидеть, каким хитроумным способом карманница пытается залезть в сумочку одной из покупательниц.
Воровка в темной одежде, взяв с вешалки несколько предметов одежды, притирается поближе к женщине с коляской. Она находится у неё за спиной, в одной руке держит вешалку с одеждой — и использует её, чтобы прикрыть вторую, «рабочую» руку.
Под таким удобным прикрытием воровка тянется к сумочке жертвы и расстегивает ее. Но не успевает поживиться — женщина с коляской в этот момент отходит подальше.
Карманница не теряет надежды закончить начатое: она следует за жертвой в попытке повторить маневр еще раз.
Понимая, что дело не выгорит, воровка оставляет одежду на вешалке и покидает магазин.
Жертва неудавшегося ограбления ничего не заметила, но странное поведение карманницы заметил очевидец, он и сообщил об этом администрации магазина. А та уже подняла записи с камеры видеонаблюдения.
Буквально за пару дней до инцидента в магазине одежды в Сент-Джеймсском парке засняли на видео другого карманника. Один мужчина хватает другого за шиворот и замахивается на него — сообщается, что тот украл его бумажник, а когда его поймали, бросил его на землю.
Как сообщает MailOnline, в столице Великобритании участились случаи воровства и грабежа. Банды грабителей на электровелосипедах терроризируют улицы города, нападая на детей и женщин, и отбирая у них мобильные телефоны и другие ценные вещи.
Череда таких нападений потрясла многих лондонцев. Согласно статистике, мобильные телефоны в Лондоне крадут каждые шесть минут. В 2022 году в городе было украдено почти 91 000 телефонов, в среднем 248 в день, и только два процента украденных устройств удалось вернуть. Для сравнения — с 2017 по 2022 год было зарегистрировано около 31 000 случаев кражи мобильных телефонов.
Также последние данные показывают, что в период с апреля по сентябрь 2023 года преступность в метро выросла на 56 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года. Кражи в метро выросли на 83 процента, а грабежи — почти на 107 процентов. И это несмотря на то, что количество пассажиров упало на 11 процентов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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