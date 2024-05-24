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Как работают карманники: воришка раскрыла свой секрет камере видеонаблюдения

Как работают карманники: воришка раскрыла свой секрет камере видеонаблюдения

Автор:
24 мая 2024 10:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   воровство   жизнь в Лондоне   карманники   карманница   кража   уличная преступность   шокирующее видео   
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Камера видеонаблюдения в магазине одежды, расположенном в лондонском районе Стэмфорд-Хилл, запечатлела шокирующие кадры. Вы можете своими глазами увидеть, каким хитроумным способом карманница пытается залезть в сумочку одной из покупательниц.


Воровка в темной одежде, взяв с вешалки несколько предметов одежды, притирается поближе к женщине с коляской. Она находится у неё за спиной, в одной руке держит вешалку с одеждой — и использует её, чтобы прикрыть вторую, «рабочую» руку.



Под таким удобным прикрытием воровка тянется к сумочке жертвы и расстегивает ее. Но не успевает поживиться — женщина с коляской в этот момент отходит подальше.


Карманница не теряет надежды закончить начатое: она следует за жертвой в попытке повторить маневр еще раз.

Понимая, что дело не выгорит, воровка оставляет одежду на вешалке и покидает магазин.


Жертва неудавшегося ограбления ничего не заметила, но странное поведение карманницы заметил очевидец, он и сообщил об этом администрации магазина. А та уже подняла записи с камеры видеонаблюдения.


Буквально за пару дней до инцидента в магазине одежды в Сент-Джеймсском парке засняли на видео другого карманника. Один мужчина хватает другого за шиворот и замахивается на него — сообщается, что тот украл его бумажник, а когда его поймали, бросил его на землю.



Как сообщает MailOnline, в столице Великобритании участились случаи воровства и грабежа. Банды грабителей на электровелосипедах терроризируют улицы города, нападая на детей и женщин, и отбирая у них мобильные телефоны и другие ценные вещи.


Череда таких нападений потрясла многих лондонцев. Согласно статистике, мобильные телефоны в Лондоне крадут каждые шесть минут. В 2022 году в городе было украдено почти 91 000 телефонов, в среднем 248 в день, и только два процента украденных устройств удалось вернуть. Для сравнения — с 2017 по 2022 год было зарегистрировано около 31 000 случаев кражи мобильных телефонов.


Также последние данные показывают, что в период с апреля по сентябрь 2023 года преступность в метро выросла на 56 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года. Кражи в метро выросли на 83 процента, а грабежи — почти на 107 процентов. И это несмотря на то, что количество пассажиров упало на 11 процентов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   воровство   жизнь в Лондоне   карманники   карманница   кража   уличная преступность   шокирующее видео   
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Юрий Час назад
"Ширмачи". "Ширма" - это букет цветов, плащ, пиджак, пакет в руке вора, которые используются в качестве ширмы при совершении кражи. Вор накрывает одним из этих предметов карман или сумку своей жертвы, при этом пока одна рука под ширмой "чистит" клиента.
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Петр Петров 19 минут назад
Давайте догадаемся какой этнос преобладает в данных деяниях?
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815
Шурман 2 часа назад
2.5 недели назад гуляли по горе на Тосса де маар это Коста брава , ужены рюкзачок за спиной а там ее бумажник и телефон , на смотровой площадке стояли какие то немцы и вот такие вот 3 типа цыганской наружности . Жена попросила ее сфоткать и немка говорит вам вон та рюкзак расстегнула , быстро проверили все на месте я за теми они по горам убежали быстрей чем сайгаки .
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1864 поста (1780 в горячем)

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