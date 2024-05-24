Как работают карманники: воришка раскрыла свой секрет камере видеонаблюдения

Как сообщает MailOnline, в столице Великобритании участились случаи воровства и грабежа. Банды грабителей на электровелосипедах терроризируют улицы города, нападая на детей и женщин, и отбирая у них мобильные телефоны и другие ценные вещи.

Череда таких нападений потрясла многих лондонцев. Согласно статистике, мобильные телефоны в Лондоне крадут каждые шесть минут. В 2022 году в городе было украдено почти 91 000 телефонов, в среднем 248 в день, и только два процента украденных устройств удалось вернуть. Для сравнения — с 2017 по 2022 год было зарегистрировано около 31 000 случаев кражи мобильных телефонов.

Также последние данные показывают, что в период с апреля по сентябрь 2023 года преступность в метро выросла на 56 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года. Кражи в метро выросли на 83 процента, а грабежи — почти на 107 процентов. И это несмотря на то, что количество пассажиров упало на 11 процентов.