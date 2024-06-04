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Живая статуя невзначай получила по голове

Живая статуя невзначай получила по голове

Автор:
04 июня 2024 14:03
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Ynews   Живая статуя   Что то пошло не так   забавно   не по плану   пранкеры   соцсети   шокирующее видео   
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Тот самый неловкий момент, когда розыгрыш пошел не по плану! Серийный пранкер решил выдать себя за статую и немного попугать покупателей в торговом центре. То ли его раскусили, то ли он слишком хорошо вжился в роль, но один из проходящих мимо вдруг решил отработать на нем удар ногой в голову.

Австралийский пранкер, известный в сети под ником Shah Vlog, замаскировался под статую и расположился на скамейке в торговом центре Rundle Mall в Аделаиде, Южная Австралия. Shah Vlog приобрел культовую популярность в социальных сетях благодаря своим розыгрышам, в которых он пугает ничего не подозревающих взрослых и детей, представляясь то статуей, то кустом.


Однако на этот раз шутка пошла не по сценарию — какой-то мужчина подошел к нему и заехал ногой по голове. Блогер поделился видеороликом, на котором запечатлена реакция на его розыгрыш покупателей в торговом центре Rundle Mall, в том числе и мгновенно раскаявшегося драчуна.


«О черт, я думал, что вы статуя. Мне так жаль. Мне так жаль», — сказал он.



Пользователи социальных сетей осудили мужчину за его поступок. Многие заявили, что пинать общественную собственность неправильно.


«Даже если это статуя, вы не имеете права ее пинать», — прокомментировал один из пользователей.

«Но зачем вообще это делать? Просто портить имущество ради забавы? Надеюсь, он больше никогда так не поступит», — добавил второй.

«Почему ты уже взрослый и пинаешь статую, как будто тебе 10 лет? Где хоть какая-то логика?», — прокомментировал третий.

Четвертый добавил: «Здорово, что он так извинился, но, честно говоря, зачем вообще это делать? Люди не уважают ничего».


Некоторые предположили, что мужчина знал, что статуя — это человек, и специально снял, как он бьет ее по голове.


«Этот быдлан знал, посмотрите на его улыбку перед ударом», — прокомментировал один.

«Он определенно знал. И держал камеру наготове», — написал второй.

Третий добавил: «Тот факт, что он снимал удар на видео, говорит о том, что он знал».



Но были и те, кто защищал этого мужчину, утверждая, что его искренняя реакция доказывает его неведение.


А вы как думаете? Спонтанный пинок или спланированное нападение?


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Живая статуя   Что то пошло не так   забавно   не по плану   пранкеры   соцсети   шокирующее видео   
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12  комментариев
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32k
AzuveR 2 часа назад
По моему, большинство пранкеров ,время от времени получают по хлебалу. Пусть скажет спасибо, что никто дрыном не перетянул или не выстрелил ,дабы проверить статую на прочность.
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27k
Sheir 13 минут назад
Пранкер=Д.о.л.б.о.ё.б истина!
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18k
тов.Suhov Полчаса назад
Пранконул пранкера. Красивое...
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882
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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62k
dima423 Час назад
Лысому можно было бы и уепать...он явно все знал)
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13k
Том Сойер 2 часа назад
Так лысый - тоже пранкер.....
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5k
Максим Макашев 2 часа назад
Надо было пранкеру перехватить ногу и запендюрить мужику кулаком по яйцам ( классический удар от Джеки Чана, Стивена Сигала и т.п.)
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1870 постов (1786 в горячем)

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