Живая статуя невзначай получила по голове

Пользователи социальных сетей осудили мужчину за его поступок. Многие заявили, что пинать общественную собственность неправильно.

«Даже если это статуя, вы не имеете права ее пинать», — прокомментировал один из пользователей.

«Но зачем вообще это делать? Просто портить имущество ради забавы? Надеюсь, он больше никогда так не поступит», — добавил второй.

«Почему ты уже взрослый и пинаешь статую, как будто тебе 10 лет? Где хоть какая-то логика?», — прокомментировал третий.

Четвертый добавил: «Здорово, что он так извинился, но, честно говоря, зачем вообще это делать? Люди не уважают ничего».