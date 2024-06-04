Живая статуя невзначай получила по голове

Тот самый неловкий момент, когда розыгрыш пошел не по плану! Серийный пранкер решил выдать себя за статую и немного попугать покупателей в торговом центре. То ли его раскусили, то ли он слишком хорошо вжился в роль, но один из проходящих мимо вдруг решил отработать на нем удар ногой в голову.
Австралийский пранкер, известный в сети под ником Shah Vlog, замаскировался под статую и расположился на скамейке в торговом центре Rundle Mall в Аделаиде, Южная Австралия. Shah Vlog приобрел культовую популярность в социальных сетях благодаря своим розыгрышам, в которых он пугает ничего не подозревающих взрослых и детей, представляясь то статуей, то кустом.
Однако на этот раз шутка пошла не по сценарию — какой-то мужчина подошел к нему и заехал ногой по голове. Блогер поделился видеороликом, на котором запечатлена реакция на его розыгрыш покупателей в торговом центре Rundle Mall, в том числе и мгновенно раскаявшегося драчуна.
«О черт, я думал, что вы статуя. Мне так жаль. Мне так жаль», — сказал он.
Пользователи социальных сетей осудили мужчину за его поступок. Многие заявили, что пинать общественную собственность неправильно.
«Даже если это статуя, вы не имеете права ее пинать», — прокомментировал один из пользователей.
«Но зачем вообще это делать? Просто портить имущество ради забавы? Надеюсь, он больше никогда так не поступит», — добавил второй.
«Почему ты уже взрослый и пинаешь статую, как будто тебе 10 лет? Где хоть какая-то логика?», — прокомментировал третий.
Четвертый добавил: «Здорово, что он так извинился, но, честно говоря, зачем вообще это делать? Люди не уважают ничего».
Некоторые предположили, что мужчина знал, что статуя — это человек, и специально снял, как он бьет ее по голове.
«Этот быдлан знал, посмотрите на его улыбку перед ударом», — прокомментировал один.
«Он определенно знал. И держал камеру наготове», — написал второй.
Третий добавил: «Тот факт, что он снимал удар на видео, говорит о том, что он знал».
Но были и те, кто защищал этого мужчину, утверждая, что его искренняя реакция доказывает его неведение.
А вы как думаете? Спонтанный пинок или спланированное нападение?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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