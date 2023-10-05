Сверхширокое купе Ferrari 812 Superfast будет выпущено всего в трёх экземплярах

Стараниями тюнеров Ferrari 812 Superfast получила множество новых кузовных панелей. Среди них, к примеру, передний бампер со сплиттером, большой задний спойлер, диффузор, передние и задние крылья, а также соединяющие их пороги.



Ширина суперкара увеличилась на 140 миллиметров. В задние арки установлены 22-дюймовые колёса с резиной размерностью 335/25, на передней оси — 21-дюймовые диски и покрышки на 275/30.



Новые пружины в подвеске уменьшили дорожный просвет на 35 миллиметров. Чтобы не жертвовать практичностью, на переднюю ось установили подъёмник, позволяющий приподнимать кузов на 40 миллиметров для проезда препятствий.



В базовой заводской версии 6,5-литровый V12, которым комплектуется Ferrari 812 Superfast, развивает 800 л.с. и 718 Нм. Модернизировав впрыск и систему зажигания, тюнеры увеличили его отдачу до 840 л.с. и 751 Нм. Время ускорения до 100 км/ч уменьшилось примерно на 0,1 секунды — до 2,8 секунды, максимальная скорость составила 345 км/ч — на 5 км/ч больше, чем у заводского суперкара.



К форсированному двигателю прилагаются два варианта кастомных выхлопных систем из нержавеющей стали или инконеля. Стоимость проекта Novitec не раскрывает.