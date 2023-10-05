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Сверхширокое купе Ferrari 812 Superfast будет выпущено всего в трёх экземплярах

Сверхширокое купе Ferrari 812 Superfast будет выпущено всего в трёх экземплярах

Автор:
05 октября 2023 10:30
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Novitec   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   ателье   машина   суперкар   тюнинг   
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Ателье Novitec, известное своими доработками суперкаров, рассекретило новый проект под названием N-Largo S. Базой для него стало купе Ferrari 812 Superfast, которому модернизировали не только внешний вид, сделав суперкар гораздо шире, но и двигатель вместе с подвеской. Novitec обещает построить только три таких купе, и у каждого уже есть владелец.
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Метки: Ferrari   Novitec   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   ателье   машина   суперкар   тюнинг   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum 48 секунд назад
Суперфаст, -решили не заморачиваться с названием
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