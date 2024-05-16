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Как не надо переходить дорогу, выходя из общественного транспорта

Как не надо переходить дорогу, выходя из общественного транспорта

Автор:
16 мая 2024 13:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   общественный транспорт   пешехода сбили   трамвай   
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В Санкт-Петербурге на Старо-Петергофском проспекте ученик 6-го класса с другом вышел из трамвая. Школьники пошли к тротуару, но один из них вдруг побежал в другую сторону и попал под машину. В состоянии средней тяжести ребёнка госпитализировали.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   общественный транспорт   пешехода сбили   трамвай   
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11  комментариев
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865
DuckTales 2 часа назад
Ну тут к родителям вопросики ...
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25k
sanchesS80 52 секунды назад
привыкли, что машины пропускают когда идёт от/к трамваю. Но детская логика не сообразила что в другую сторону от трамвая это не работает.
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16k
Александр Сучков 46 минут назад
Помните правило для детей в СССР "обходи трамвай как лошадь, а автобус, как быка", работает. Только этому сейчас не учат....
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2k
Ал, давай! Час назад
С детсада помню.
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8k
Максим 2 часа назад
О, да, эти не очень умные дети любят такой фигнёй заниматься. Я сам подобное видел. Подъезжаю к пешеходному переходу. На обочине стоит пацан такого же примерно возраста и смотрит в другую сторону от дороги. На подъезжающие машины не смотрит и на сам переход не заходит. Ну я вижу, что он переходить не планирует, и начинаю переезжать переход (медленно). И тут внезапно пацан разворачивается и бежит по переходу! Я фшоке, успеваю оттормозиться. Вот что это было?! Некоторые пешеходы - по большей части молодёжь - уверены, что они бессмертные, что машины остановятся в любом случае (упрутся в невидимую стенку) и убеждаться, что переход безопасен совершенно не нужно.
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339
ilavev Максим Час назад
Отвлекся не заметил, зеленый, а когда увидел начал "переходить". Дети часто так переходят дорогу, стоят ждут зеленый как примерные пешеходы знающие ПДД, а как загорелся, сразу начинают бежать стометровку, может это от уроков физры развивается, типа вместо физрука светофор который дает команду бежать, типа на старт внимание марш.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
таким правилам еще в детсаду учат...основы-основ.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1483 поста (1503 в горячем)

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