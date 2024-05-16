Как не надо переходить дорогу, выходя из общественного транспорта

В Санкт-Петербурге на Старо-Петергофском проспекте ученик 6-го класса с другом вышел из трамвая. Школьники пошли к тротуару, но один из них вдруг побежал в другую сторону и попал под машину. В состоянии средней тяжести ребёнка госпитализировали.

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