Как не надо переходить дорогу, выходя из общественного транспорта

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В Санкт-Петербурге на Старо-Петергофском проспекте ученик 6-го класса с другом вышел из трамвая. Школьники пошли к тротуару, но один из них вдруг побежал в другую сторону и попал под машину. В состоянии средней тяжести ребёнка госпитализировали.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина общественный транспорт пешехода сбили трамвай
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