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За прикрытый номер автомобиля будут штрафовать и лишать прав

За прикрытый номер автомобиля будут штрафовать и лишать прав

Автор:
14 мая 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
1029
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Россиян, которые идут на различные ухищрения, чтобы скрыть номер своего автомобиля, будут штрафовать и лишать прав на срок до полутора лет. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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27  комментариев
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16k
Александр Сучков Час назад
Так можно и соседу отомстить. Закрыл ему чем ни будь номер, он без задней мысли поехал. А тут БАЦ и повестка)))) Я не оправдываю хитрюг, но эти законы в том числе и параною людям добавляют, мало ли у тебя злопыхателей....
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15k
Александр 4 минуты назад
У соседа пару раз тырили номера, прятали в сугробе/мусорке и типа "пришли 5к рублей на этот телефон и скажем, где номер лежит". Ну развод классический. Теперь он номера сам снимает и кладёт в багажник при продолжительной стоянке. Тачка без номеров стоять может. А вот ездить без номеров нельзя.
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12k
Vampire 16 минут назад
Лафа ГАИшникам - сорвал листочек, плюнул, ляпнул на номер, сфоткал - штраф.
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102
morphix.m5 Vampire Полминуты назад
управление авто с скрытыми номерами!
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5k
Chuna 21 минуту назад
А за неправильно установленные камеры, разметку штрафы будут? А то как то все в одну сторону работает.
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11k
Vacony 23 минуты назад
как они предлагают это реализовывать... ?
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2k
Руслана Тарасова Час назад
Давно пора. А то смотришь, стоит на тротуаре в самом центре столицы "Бентля" или "Ферарька" и у всех стыдливо номера прикрыты, пока хозяев нет. Массовое явление. Одни нищеброды на "Бентлях" катаются, ну нет у них денег на оплату платной парковки...
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399
Семён Руслана Тарасова 3 минуты назад
К сожалению этот закон не распространяется на машины, ко торые стоят
Там штраф именно за управление автомобилем с прикрытым номером меняется.
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9k
Alex Час назад
Можно на кол еще сажать.
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Добрый Бабайка
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  • 1275 постов (1266 в горячем)

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