За прикрытый номер автомобиля будут штрафовать и лишать прав

Сейчас за подобное нарушение предусмотрены пятитысячный штраф или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Согласно новым поправкам к КоАП, сокрытие номеров вынесут в отдельный раздел. Поменяется и наказание — за прикрытые бумагой или грязью номера будут лишать водительского удостоверения на срок от одного года до полутора лет с изъятием ТС.



«Осoбо актуальным является повышение эффективности противодействия противoправным деяниям, связанным с применением устройств, которые препятствуют идентификации гoсударственных регистрационных знаков, — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.



Кроме того, предлагается ввести штраф за повторное в течение года управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.