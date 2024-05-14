За прикрытый номер автомобиля будут штрафовать и лишать прав

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Россиян, которые идут на различные ухищрения, чтобы скрыть номер своего автомобиля, будут штрафовать и лишать прав на срок до полутора лет. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Сейчас за подобное нарушение предусмотрены пятитысячный штраф или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Согласно новым поправкам к КоАП, сокрытие номеров вынесут в отдельный раздел. Поменяется и наказание — за прикрытые бумагой или грязью номера будут лишать водительского удостоверения на срок от одного года до полутора лет с изъятием ТС.
«Осoбо актуальным является повышение эффективности противодействия противoправным деяниям, связанным с применением устройств, которые препятствуют идентификации гoсударственных регистрационных знаков, — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Кроме того, предлагается ввести штраф за повторное в течение года управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.
«Осoбо актуальным является повышение эффективности противодействия противoправным деяниям, связанным с применением устройств, которые препятствуют идентификации гoсударственных регистрационных знаков, — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Кроме того, предлагается ввести штраф за повторное в течение года управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.
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Метки: Автовсячина ПДД авто автомир автомобили закон машина штраф
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