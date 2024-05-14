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Вот так проходит экзамен по вождению в Афганистане

Вот так проходит экзамен по вождению в Афганистане

Автор:
14 мая 2024 09:07
Сообщество : Автомир
Метки: Афганистан   Видео   Юмор   забано   экзамен   экзамен по вождению   
2854
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Для того, чтобы получить права в Афганистане вам всего лишь нужно закрыть глаза и показать, где газ, сцепление, тормоз и коробка передач, а потом продемонстрировать, как вы будете ездить. Всё.

Видимо, у пилотов там такой же экзамен.

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Метки: Афганистан   Видео   Юмор   забано   экзамен   экзамен по вождению   
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16  комментариев
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98k
Доктор Джонс 2 часа назад
Полагаю, что в Таджикистане всё происходит аналогично...
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26k
Сибиряк 8 минут назад
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11k
Dabus 12 минут назад
На самом деле это довольно странно, потому что в городах там на каждом перекрёстке стоят патрули T-security (где Т это талибан), с калашами и с джипом на котором установлен крупнокалиберный пулемёт, и если человек пусть даже ехать (в силу неумения управлять ТС) в их сторону будет как-то неровно или подозрительно, из него там за секунду сделают решето. Так что, как-то сомнительно выглядит вся эта история с правами ...
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2k
Инженер 46 минут назад
вроде медкомиссия, не? там на стене и табличка для проверки зрения висит
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11k
Zhora 57 минут назад
Зачем ему для вождения ишака газ, тормоз и коробка передач?
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55k
Aleksandr Час назад
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8k
Nikolay Час назад
Где у ишака газ и тормоз я еще представляю, а вот где сцепление и коробка передач без понятия... Завалю я этот экзамен

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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 Час назад
любопытно, есть те кто не прошёл экзамен?:)
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809
Шурман Час назад
Теперь я понял где арабы права получают , я то думал как так можно водить
, нас недавно из аэропорта такой же вез и когда он еле как доехал до нашего дома жена сказала что больше убер не заказываем :)
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9k
Гвоздь 2 часа назад
где-то за кадром стоит корзина для подношений?
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18k
GROMOZEKA 2 часа назад
Глядя на некоторых отмороженных на наших дорогах, такое впечатление, что они все в Афганистане права получали.
Дальнобойщики так каждый второй
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5k
Василий Афиногенов 2 часа назад
и на пилота самолета
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1770 постов (1743 в горячем)

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