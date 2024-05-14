Вот так проходит экзамен по вождению в Афганистане

Для того, чтобы получить права в Афганистане вам всего лишь нужно закрыть глаза и показать, где газ, сцепление, тормоз и коробка передач, а потом продемонстрировать, как вы будете ездить. Всё.

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Видимо, у пилотов там такой же экзамен.