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Пилот легкомоторного самолёта решил полихачить и попал под проверку прокуратуры

Пилот легкомоторного самолёта решил полихачить и попал под проверку прокуратуры

Автор:
13 мая 2024 19:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Подмосковье   проверка   самолёт   сверхнизкая высота   транспортная прокуратура   
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Возомнивший себя асом пилот создал аварийную ситуацию на дороге.

Росавиация и межрегиональная транспортная прокуратура приступили к проверке безрассудных действий пилота легкомоторного самолёта, который совершил полёт на предельно низкой высоте над федеральной трассой М8 "Холмогоры".

Сообщается, что инцидент произошёл днём 11 мая. Чехословацкий однодвигательный двухместный учебно-тренировочный самолет Zlin Z 142 резко "спикировал" и появился как чёрт из табакерки над автомобилями, создав аварийную ситуацию. Водителям пришлось менять траекторию движения и перестраиваться, опасаясь столкновения с самолётом.



"Росавиация проведет расследование авиационного инцидента, произошедшего в субботу, 11 мая. Опасное пилотирование могло закончиться негативными последствиями, что неприемлемо", — сообщили в ведомстве.

В транспортной прокуратуре действия пилота квалифицировали как авиационный инцидент. В ведомстве пообещали наказать "Чкалова", если по итогам проверки выявят нарушение законодательства.

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Метки: Видео   Подмосковье   проверка   самолёт   сверхнизкая высота   транспортная прокуратура   
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4  комментария
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anpetrof 37 минут назад
Бесит, когда говорят - низкая высота. Высота бывает маленькой или большой, но никак не низкой. Так же, как и глубина не бывает мелкой...
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247
ya da 2 часа назад
Дебил бл
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2088 постов (2093 в горячем)
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