Пилот легкомоторного самолёта решил полихачить и попал под проверку прокуратуры

Возомнивший себя асом пилот создал аварийную ситуацию на дороге.
Росавиация и межрегиональная транспортная прокуратура приступили к проверке безрассудных действий пилота легкомоторного самолёта, который совершил полёт на предельно низкой высоте над федеральной трассой М8 "Холмогоры".
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Сообщается, что инцидент произошёл днём 11 мая. Чехословацкий однодвигательный двухместный учебно-тренировочный самолет Zlin Z 142 резко "спикировал" и появился как чёрт из табакерки над автомобилями, создав аварийную ситуацию. Водителям пришлось менять траекторию движения и перестраиваться, опасаясь столкновения с самолётом.
"Росавиация проведет расследование авиационного инцидента, произошедшего в субботу, 11 мая. Опасное пилотирование могло закончиться негативными последствиями, что неприемлемо", — сообщили в ведомстве.
В транспортной прокуратуре действия пилота квалифицировали как авиационный инцидент. В ведомстве пообещали наказать "Чкалова", если по итогам проверки выявят нарушение законодательства.
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