Гонки игрушечных машинок на беговой дорожке: идеальный вид автоспорта

Теперь Стив Уилкинс устраивает полноценные гоночные сражения с сотнями участников и турнирными таблицами.



Чтобы автомобильчики удерживались на дорожке хотя бы в самом начале гонки, Уилкинс просто приподнял её заднюю часть, предоставив гравитации позаботиться обо всём остальном. Однако поскольку качество исполнения его гоночных болидов порой далеко от идеального, массовые заезды игрушечных машин зачастую превращаются в хаос.