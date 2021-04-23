Гонки игрушечных машинок на беговой дорожке: идеальный вид автоспорта

520
2
2
Чтобы скоротать время на самоизоляции, канадец Стив Уилкинс и его дети устраивали гонки игрушечных машинок на беговой дорожке. Простые видеоролики с забавными комментариями оказались на удивление интересными, и понравились пользователям YouTube.
Теперь Стив Уилкинс устраивает полноценные гоночные сражения с сотнями участников и турнирными таблицами.
Чтобы автомобильчики удерживались на дорожке хотя бы в самом начале гонки, Уилкинс просто приподнял её заднюю часть, предоставив гравитации позаботиться обо всём остальном. Однако поскольку качество исполнения его гоночных болидов порой далеко от идеального, массовые заезды игрушечных машин зачастую превращаются в хаос.
Чтобы автомобильчики удерживались на дорожке хотя бы в самом начале гонки, Уилкинс просто приподнял её заднюю часть, предоставив гравитации позаботиться обо всём остальном. Однако поскольку качество исполнения его гоночных болидов порой далеко от идеального, массовые заезды игрушечных машин зачастую превращаются в хаос.
Соревнования в стиле Demolition Derby проходят под девизом «Остаться должен только один». Рано или поздно машинки «теряют синхронизацию» с лентой беговой дорожки и покидают трассу, а гонка продолжается до последнего выжившего участника. Комментаторами процесса выступают сам Стив Уилкинс и его сын.
На некоторых видео хорошо заметно, что коллекция «гоночных болидов» Уилкинса исчисляется многими десятками автомобильчиков.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пилот NASCAR потерял работу из-за расистского высказывания во время прямого эфира
- Познавательная экскурсия по Нидерландам на гоночных болидах Формулы-1
- Нас не догонят! Дрэг-рейсинг на скутерах в Таиланде
- Команда Формулы-1 провела пит-стоп в условиях нулевой гравитации
- Stadium Super Trucks — самая странная гоночная серия
25
Понравилось25
Новости партнёров