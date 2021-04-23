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Гонки игрушечных машинок на беговой дорожке: идеальный вид автоспорта

Гонки игрушечных машинок на беговой дорожке: идеальный вид автоспорта (2 фото + 2 видео)

Автор:
23 апреля 2021 15:08
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   авто   автоспорт   беговая дорожка   видео   гонки   хобби   
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Чтобы скоротать время на самоизоляции, канадец Стив Уилкинс и его дети устраивали гонки игрушечных машинок на беговой дорожке. Простые видеоролики с забавными комментариями оказались на удивление интересными, и понравились пользователям YouTube.

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Метки: Юмор   авто   автоспорт   беговая дорожка   видео   гонки   хобби   
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