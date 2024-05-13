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Представлен обновлённый самый дорогой седан России - Aurus Senat

Представлен обновлённый самый дорогой седан России - Aurus Senat

Автор:
13 мая 2024 16:42
Сообщество : Автомир
Метки: Aurus   Автовсячина   НАМИ   Россия   авто   автомир   автомобили   кортеж   машина   сенат   
1577
13
Российский институт НАМИ представил модернизированный вариант Aurus Senat. Автомобиль дебютировала во время инаугурации президента Владимира Путина. Лимузин обзавёлся переосмысленной внешностью, серьёзно доработанным интерьером и рядом новых технологий. Стоимость обновлённого Senat пока не называется, но дорестайлинговая версия со стандартной колёсной базой оценивается в 45-50 миллионов рублей.
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Метки: Aurus   Автовсячина   НАМИ   Россия   авто   автомир   автомобили   кортеж   машина   сенат   
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15  комментариев
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52k
Элек Мек Полчаса назад
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Vladimir 12 минут назад
Класс!

Морда чем-то на авоську в кузове д3 похожа.
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581
Евгений 15 минут назад
Типа российский мобиль, а все на аглицком?!
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271
Алексей Давыдов Полчаса назад
Почти все на английском - лядский цирк.
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14k
Иван Иваныч 37 минут назад
У меня вся бригада монтажников заинтересовалась. Куда нести бабки?
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8k
Neo 53 минуты назад
Так то неплохо. Но простому электорату как-то пох на авто стоимостью в 50мультов.
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74
Олег Назаров Час назад
А почему в эрэфском автомобиле аббревиатура НАМИ написана русскими буквами?!!! Распустились, панимаэш!
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11k
Vacony Час назад
а почему в супер российском авто - все надписи на английском ? ....
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161
Бывалый Трус 2 часа назад
Я бы взял, да у меня гаража нет.
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161
Бывалый Трус Максим Макашев Час назад
Зачем? Я человек скромный.
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5k
Максим Макашев 2 часа назад
мало места для мешков с картофаном
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15k
котегRUS 2 часа назад
про объем багажника ничего не написано...
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1271 пост (1262 в горячем)

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