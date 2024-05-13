Представлен обновлённый самый дорогой седан России - Aurus Senat

Дизайнеры уверяют, что облик «Сената» стал более современным и технократичным, сохранив при этом прежние основательность и престиж. Решётка радиатора получила иные форму и наполнение, изменена пластика переднего бампера, капот выполнен облегчённым. Senat оснастили новой матричной головной оптикой и переработанными диодными фонарями.



Пересмотрена архитектура передней панели, которая за счёт новой центральной консоли получила Т-образный дизайн. Самое серьёзное нововведение — медиасистема под названием NAMI MM-System с большим экраном. Эргономику интерьера оптимизировали за счёт ряда более мелких доработок. К примеру, применён новый селектор трансмиссии, изменено расположение кнопок регулировки кресел, а у задних пассажиров появилась сенсорная панель для управления дополнительными функциями.



По части технологий Aurus Senat обзавёлся системой ночного видения, цифровым зеркалом заднего вида и камерами кругового обзора, а также устройством контроля утомляемости водителя. В детали доработки силовой установки НАМИ не вдаётся, сообщая лишь о ставших более эффективными тормозах, подвеске и системе подачи топлива. Aurus Senat оснащается гибридной установкой на базе 4.4-литрового V8 мощностью 598 л. с. в сочетании с 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода.



Пока нововведения применены лишь на лимузине, который используется высшим руководством России, но в будущем аналогичный рестайлинг пройдут и короткобазные седаны для частных покупателей. С недавних пор Aurus, более чем наполовину принадлежащая НАМИ, контролирует бывший завод Toyota, расположенный под Санкт-Петербургом. В рамках премьеры обновлённого Senat было обещано, что до конца 2024 года здесь начнут выпускать новые Aurus. По предварительным данным, ими станут модели некоего премиального бренда из Китая.