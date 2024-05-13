Представлен обновлённый самый дорогой седан России - Aurus Senat

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Российский институт НАМИ представил модернизированный вариант Aurus Senat. Автомобиль дебютировала во время инаугурации президента Владимира Путина. Лимузин обзавёлся переосмысленной внешностью, серьёзно доработанным интерьером и рядом новых технологий. Стоимость обновлённого Senat пока не называется, но дорестайлинговая версия со стандартной колёсной базой оценивается в 45-50 миллионов рублей.
Дизайнеры уверяют, что облик «Сената» стал более современным и технократичным, сохранив при этом прежние основательность и престиж. Решётка радиатора получила иные форму и наполнение, изменена пластика переднего бампера, капот выполнен облегчённым. Senat оснастили новой матричной головной оптикой и переработанными диодными фонарями.
Пересмотрена архитектура передней панели, которая за счёт новой центральной консоли получила Т-образный дизайн. Самое серьёзное нововведение — медиасистема под названием NAMI MM-System с большим экраном. Эргономику интерьера оптимизировали за счёт ряда более мелких доработок. К примеру, применён новый селектор трансмиссии, изменено расположение кнопок регулировки кресел, а у задних пассажиров появилась сенсорная панель для управления дополнительными функциями.
По части технологий Aurus Senat обзавёлся системой ночного видения, цифровым зеркалом заднего вида и камерами кругового обзора, а также устройством контроля утомляемости водителя. В детали доработки силовой установки НАМИ не вдаётся, сообщая лишь о ставших более эффективными тормозах, подвеске и системе подачи топлива. Aurus Senat оснащается гибридной установкой на базе 4.4-литрового V8 мощностью 598 л. с. в сочетании с 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода.
Пока нововведения применены лишь на лимузине, который используется высшим руководством России, но в будущем аналогичный рестайлинг пройдут и короткобазные седаны для частных покупателей. С недавних пор Aurus, более чем наполовину принадлежащая НАМИ, контролирует бывший завод Toyota, расположенный под Санкт-Петербургом. В рамках премьеры обновлённого Senat было обещано, что до конца 2024 года здесь начнут выпускать новые Aurus. По предварительным данным, ими станут модели некоего премиального бренда из Китая.
Пересмотрена архитектура передней панели, которая за счёт новой центральной консоли получила Т-образный дизайн. Самое серьёзное нововведение — медиасистема под названием NAMI MM-System с большим экраном. Эргономику интерьера оптимизировали за счёт ряда более мелких доработок. К примеру, применён новый селектор трансмиссии, изменено расположение кнопок регулировки кресел, а у задних пассажиров появилась сенсорная панель для управления дополнительными функциями.
По части технологий Aurus Senat обзавёлся системой ночного видения, цифровым зеркалом заднего вида и камерами кругового обзора, а также устройством контроля утомляемости водителя. В детали доработки силовой установки НАМИ не вдаётся, сообщая лишь о ставших более эффективными тормозах, подвеске и системе подачи топлива. Aurus Senat оснащается гибридной установкой на базе 4.4-литрового V8 мощностью 598 л. с. в сочетании с 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода.
Пока нововведения применены лишь на лимузине, который используется высшим руководством России, но в будущем аналогичный рестайлинг пройдут и короткобазные седаны для частных покупателей. С недавних пор Aurus, более чем наполовину принадлежащая НАМИ, контролирует бывший завод Toyota, расположенный под Санкт-Петербургом. В рамках премьеры обновлённого Senat было обещано, что до конца 2024 года здесь начнут выпускать новые Aurus. По предварительным данным, ими станут модели некоего премиального бренда из Китая.
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Метки: Aurus Автовсячина НАМИ Россия авто автомир автомобили кортеж машина сенат
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Морда чем-то на авоську в кузове д3 похожа.
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