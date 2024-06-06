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В России снизилась стоимость полисов ОСАГО

В России снизилась стоимость полисов ОСАГО

Автор:
06 июня 2024 14:32
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ОСАГО   РСА   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   страховка   
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Средняя стоимость полиса ОСАГО в России по итогам апреля составила 7263 рубля. Как подсчитали в Российском союзе автостраховщиков, по сравнению с началом года показатель снизился сразу на 10%. При этом размер средней выплаты продолжает расти, как и число урегулированных страховых случаев.

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Метки: Автовсячина   ОСАГО   РСА   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   страховка   
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17  комментариев
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733
Ivan Ivanov Час назад
Врут и не краснеют
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3k
Lena 6 минут назад
Счастье пришло откуда не ждали!
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62k
turyst 12 минут назад
Ага. Выплаты на 10% больше.
А цены на ремонт и запчасти, на 100-150% больше стали.
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15k
..: Атеист :.. Полчаса назад
У меня по сравнению с 23-24 и настоящим 24-25 (в феврале покупается) стал на 300р с копейкой дешевле за счет снижения кбм, но остальные параметры расчета те же т.е удешевления по сути нет. Но хотя бы не подорожал..
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17k
Элитный тигр Полчаса назад
Бабайка, ты где-то в параллельной России живешь? Или году в 2010 застрял?
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3k
Дмитрий 40 минут назад
Брехня... В мае продлевал ОСАГО. Вышло что-то больше, чем на 1000 рублей дороже, чем в предыдущем году. КМБ не менялся, ДТП не было. Компания та же. Разница лишь в том, что в прошлом году оформлял через агента, а в этом - онлайн.
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681
Jimmy 52 минуты назад
лютый бред... афтор убейся ап стену...
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1k
Андрей Филиппов Час назад
Всё равно пошли нахер, гандоны.
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6k
TirAn 2 часа назад
для молодого водителя 29 тыщ, это как?
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7k
Трям 2 часа назад
Я на днях оформил - самая высокая цена за всю жизнь, с учетом того, что у меня максимальны КБМ! При чем во всех страховых цена одинаковая до копейки!
Вот .нахуя эти вбросы?
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Добрый Бабайка
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