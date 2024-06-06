В России снизилась стоимость полисов ОСАГО

По итогам первых четырёх месяцев 2024 года средний размер страховой выплаты в России составил 91,1 тысячи рублей. Это на 8,9% больше, чем за тот же период 2023 года, когда она была 83,7 тысячи. Стоимость полиса в апреле год к году снизилась на 1%.



Число урегулированных страховых случаев за период с января по апрель составило 706 тысяч (плюс 3,5%), а потратили страховые компании на это 64,3 миллиарда рублей. Общая сумма выплат росла опережающими темпами, прибавив по сравнению с 2023-м 12,7%. При этом с автовладельцев страховщики собрали 103,2 миллиарда рублей — на 4,5% больше, чем за январь–апрель 2023 года.



Глава РСА Евгений Уфимцев связал снижение стоимости полиса на фоне инфляции и растущих выплат с конкуренцией между страховыми компаниями за безубыточных автовладельцев и подчеркнул, что такая тенденция является позитивным следствием реформ тарифообразования в сфере ОСАГО.



Ранее сообщалось, что по итогам марта средняя выплата составила 101 814 рублей — больше, чем в среднем за период с января по апрель. Стоил же полис ОСАГО в первый месяц весны 7860 рублей, то есть цена «обязательной автогражданки» в России, согласно подсчётам РСА, продолжает снижаться.