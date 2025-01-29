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Колесо от Ауруса оценили в миллион рублей, а двигатель в 14 миллионов

Колесо от Ауруса оценили в миллион рублей, а двигатель в 14 миллионов

Автор:
29 января 2025 15:36
Сообщество : Автомир
Метки: Aurus   Авто   Автовсячина   автомир   автомобили   запчасти   машина   слелано у нас   
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Согласно документации конкурса на обслуживание одного из лимузинов в Санкт-Петербурге, стоимость отдельных запчастей и расходных материалов поражает. Похоже, только на обслуживание и расходники уходит до 2,6 млн в год. И не дай бог стекло разобьется, помнется крыло или тем более застучит двигатель.

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Метки: Aurus   Авто   Автовсячина   автомир   автомобили   запчасти   машина   слелано у нас   
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22  комментария
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8k
Лещ 2 часа назад
Вполне нормальные цены для обслуживания премиального автомобиля по договору с гос структурой))))
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163
Alex Alex 50 минут назад
Успешное импортозамещение .....
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60k
Элек Мек Час назад
Дайте два.
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16k
Zhora Час назад
Из чего сделаны эти автомобили? Из золота или из платины?!
Колёсные диски по 1,2 млн. каждый или стёкла по 1 млн.
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8k
Аргуша Час назад
По сведениям Национального агентства промышленной информации получается, что за пять лет за Cruiser 300 нужно будет отдать больше половины его цены в момент приобретения (14-19 млн руб.) т.е. минимум 1.4 млн руб. в год
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37k
AzuveR 2 часа назад
Те, кто покупают такие авто,на деньги пох.
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2k
DuckTales 2 часа назад
Он из золота чтоль ?
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12k
sedoisever 2 часа назад
Мне тут пенсию проиндексировали. Вот присматриваюсь... На колесо-то мне точно хватит. )
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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