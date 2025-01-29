Колесо от Ауруса оценили в миллион рублей, а двигатель в 14 миллионов

По итогам 2024 года в России официально продан 121 автомобиль марки Aurus всех моделей (пока их три), год назад было 115. Кроме того, активно развивается вторичный рынок. Машина в парках россиян (не всех) — еще с 2017 года, так что уже вполне накопился опыт ее ремонта и обслуживания.



К примеру, принадлежащий петербургскому СПбГБАУ «Смольнинское» Aurus Senat обслуживает московское ООО «Альянс Экспресс», выигравшее соответствующий конкурс. Цена диагностики и техобслуживания — 2,6 млн рублей. ФКУ «ГЦАХиТО МВД России» на свой Aurus в 2023 и 2024 годах тратило по 1,48 миллиона, но у них и машинка попроще — обычный Aurus Senat. А у Смольного всё же Senat Long. Ну и плюс цены на запчасти выросли.



К слову, и сами автомобили Aurus заметно дорожают. Если в начале своей карьеры в 2018 году, когда он впервые попал в парк президента и только готовился к широкому рынку, Senat оценивался в районе 10 млн рублей, то к 2021 его цена уже была 24 млн рублей, в 2023 году — 39 млн, а сейчас — 48.



Колёсный диск на российский премиальный седан Aurus Senat стоит 1,2 млн рублей, комплект тормозных колодок — около 200 тысяч, а двигатель в сборе (без коробки передач) — 14,6 млн рублей.



Среди кузовных деталей, которые могут пострадать в лёгком ДТП, самыми дорогими оказались бамперы и фары — 578 и 597 тысяч рублей за единицу. Передние крылья оценены в 127 тысяч, двери — в 152 тысячи рублей. Боковые стёкла стоят от 859 тысяч до 1,218 млн рублей, лобовое — 337 тысяч, заднее — уже 1,22 млн рублей.



Среди расходников известны цены, к примеру, на комплекты передних и задних тормозных колодок, за которые придётся отдать по 96 тысяч рублей, на задние тормозные диски (412 тысяч) и фильтры. Воздушный стоит 42 тысячи рублей, масляный подешевле — 28,7 тысячи. Стойки стабилизатора оценены в диапазоне от 15 до 17 тысяч рублей.



Девятидиапазонный «автомат» КАТЕ, стоит ненамного дешевле силовой установки — чуть более 10 млн рублей.