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В Саратове у автобуса отказали тормоза и он разнёс двор с припаркованными машинами

В Саратове у автобуса отказали тормоза и он разнёс двор с припаркованными машинами (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2021 16:17
Сообщество : Аварии
Метки: авария   автобус   видео   остановка   саратов   тормоза   
2001
3
1
ДТП произошло на улице Новоузенская в Саратове. У междугородного автобуса, следовавшего по маршруту Жирновск-Саратов, на спуске с Кумысной поляны, отказали тормоза, а дальше всё было как в кино.

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Метки: авария   автобус   видео   остановка   саратов   тормоза   
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20  комментариев
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67k
Нанук Паналык 2 часа назад
Отказ тормозов на автобусе-вещь абсолютно невероятная!
"Отказ" у нас выглядит примерно так;
-Шеф,правый передний колодка сдох однако!Чевонец давай.Новая нада пакупать.
Ай Бекбулат,канешна будэм пакупать!Новые савсем купим!Но патом...Вот с рэйса приедешь и будем пакупать!А пака ты иво заглуши.У тэбя жы ищо три калеса есть!
Шеф,пока мая назад ехал ,правый задний колеса жидкасть патёк!
Два червонец надаоднако...
Ай дарагй,абязательна купим.Да нэ два купим!Всэ четыре купим!Савсем новый!Ты толька вот в Саратав сганяй бистра и всё купим дарагой...А етот трубка пака загни.Два калеса эта тожэ харашо!
Ну и так далее.Пока не получится вот такое кино!
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1k
Сергей 58 минут назад
Тот случай,когда механиками работают родственики,друзья,соседи и прочие знакомые. Или даже сам хозяин. Потому что у всех у них есть ВУ. А ВУ это автоматически уже и слесарь,и диагност,и моторист,и агрегатчик. Правда,свои личные авто даже на замену масла гоняют на СТО.
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828
Ivan Час назад
Скоро таких новостей к сожалению станет больше из за отказа от ТО
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1k
Алек Сандр Час назад
Китайский автобус с китайскими тормозами. Не удивительно, но печально....
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21
Трям Алек Сандр Час назад
С не китайским, но тоже косоглазым водилой.
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9k
Cornho 2 часа назад
Только дядька с лопатой порядок навёл, и тут на тебе!

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1k
GoInDown 2 часа назад
Никто не погиб - это хорошо.
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146
Мурчелло 2 часа назад
Такое ощущение,что он приземлился.Летел откуда то.
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9k
кот базилий 2 часа назад
Автобус 05 регион или что то оттуда, ему 30 лет и ТО прошел на той неделе. Увиноуватых нет. За рулем -???
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