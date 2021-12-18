В Саратове у автобуса отказали тормоза и он разнёс двор с припаркованными машинами

2001
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ДТП произошло на улице Новоузенская в Саратове. У междугородного автобуса, следовавшего по маршруту Жирновск-Саратов, на спуске с Кумысной поляны, отказали тормоза, а дальше всё было как в кино.
На пути у взбесившегося автобуса оказался забор жилого дома, припаркованные во дворе машины и детская площадка.
Во время аварии в салоне, кроме водителя находились 19 человек. 8 из них, в том числе и водитель, были госпитализированы с различными травмами в ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1». Один из них находится в тяжёлом состоянии.
Автобус буквально смял семь автомобилей и снёс качели. По счастливой случайности на тот момент на детской площадке никого не было.
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"Отказ" у нас выглядит примерно так;
-Шеф,правый передний колодка сдох однако!Чевонец давай.Новая нада пакупать.
Ай Бекбулат,канешна будэм пакупать!Новые савсем купим!Но патом...Вот с рэйса приедешь и будем пакупать!А пака ты иво заглуши.У тэбя жы ищо три калеса есть!
Шеф,пока мая назад ехал ,правый задний колеса жидкасть патёк!
Два червонец надаоднако...
Ай дарагй,абязательна купим.Да нэ два купим!Всэ четыре купим!Савсем новый!Ты толька вот в Саратав сганяй бистра и всё купим дарагой...А етот трубка пака загни.Два калеса эта тожэ харашо!
Ну и так далее.Пока не получится вот такое кино!
2. на легковых ТО проходили только конченые, 99% его покупало последние 20 лет.
2. Конченые это те кто покупал ТО а потом садился за руль не исправного автомобиля (иначе зачем платить?) и подвергал риску других участников движения.
Правильно лучше отменить ТО чем попытаться сделать так что бы на на дорогах было чуточку безопасней!
ну акуеть)))
автобус какой марки, Дагестан?)))