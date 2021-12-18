В Саратове у автобуса отказали тормоза и он разнёс двор с припаркованными машинами

Во время аварии в салоне, кроме водителя находились 19 человек. 8 из них, в том числе и водитель, были госпитализированы с различными травмами в ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1». Один из них находится в тяжёлом состоянии.

2021-12-18T16:17:34+03:00