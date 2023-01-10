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Массовое ДТП с участием дома на колесах произошло под Петрозаводском. Водитель легкового "Пежо" не справился с управлением и протаранил попутный жилой прицеп, буксируемый внедорожником "Тойота".
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В результате столкновения, "Тойоту" выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с "Дастером".
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Транспортные средства получили серьёзные повреждения, их раскидало по проезжей части. Люди не пострадали.
Присутствует ненормативная лексика!
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Чуть позже, на этом месте произошло ещё одно ДТП с участием трех легковых автомобилей.
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