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Авария дня. Лихач на "Пежо" устроил серьёзное ДТП под Петрозаводском

Авария дня. Лихач на "Пежо" устроил серьёзное ДТП под Петрозаводском

Автор:
10 января 2023 11:22
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   массовое дтп   
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Массовое ДТП с участием дома на колесах произошло под Петрозаводском. Водитель легкового "Пежо" не справился с управлением и протаранил попутный жилой прицеп, буксируемый внедорожником "Тойота".
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   массовое дтп   
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5  комментариев
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9k
SSD 2 часа назад
Не лихач, а далпаеП.. Говорите правильно)
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13k
Александр 2 часа назад
Единственный Пежо, на котором можно ездить зимой...
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6k
Roman 2 часа назад
Кажется, кто-то узнает, что такое есть на самом деле банкротство физических лиц.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Всё как всегда - виноваты дорожники и "тошноты".
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4k
Трям 2 часа назад
ТП за рулем.
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Олег

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