Гонку двух автобусов в Зимбабве за несколько секунд до катастрофы сняли от первого лица

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Полиция Зимбабве опубликовала подробности аварии, в результате которой один человек погиб и семеро получили серьезные ранения. Авария произошла 17 января, водитель автобуса Rimbi Tours участвовал в гонке с водителем автобуса Zebra Kiss и врезался в самосвал недалеко от города Мутоко.
На видео слышно, как пассажиры автобуса жалуются на скорость и обстоятельства, но водитель не унимался.
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По имеющимся данным, погибший — кондуктор автобуса Rimbi Tours, которого видно с телефоном в кадре.
Помощник комиссара сообщил, что расследование будет направлено против двух водителей автобусов и руководства двух автобусных компаний.
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