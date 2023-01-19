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Гонку двух автобусов в Зимбабве за несколько секунд до катастрофы сняли от первого лица

Гонку двух автобусов в Зимбабве за несколько секунд до катастрофы сняли от первого лица

Автор:
19 января 2023 14:29
Сообщество : Аварии
Метки: Африка   аварии   авто   автобус   видео   дтп   лихач   юар   
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Полиция Зимбабве опубликовала подробности аварии, в результате которой один человек погиб и семеро получили серьезные ранения. Авария произошла 17 января, водитель автобуса Rimbi Tours участвовал в гонке с водителем автобуса Zebra Kiss и врезался в самосвал недалеко от города Мутоко.

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Метки: Африка   аварии   авто   автобус   видео   дтп   лихач   юар   
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9  комментариев
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73k
Viktor 47 минут назад
А слов просто нет!

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411
Flint 42 секунды назад
Блин, умеют же в Зимбабуе экшон снимать....
Ссылка www.youtube.com
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9k
Бритва 10 минут назад
кто в течение следующих 15 минут произнесёт "обезьяна", тот барабулька!
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142
ruslan d 12 минут назад
Дай обезьяне пулемет ...
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11k
Джон Уик 21 минуту назад
И гудеть сразу перестал. Впередиидущий в чём виноват что псих за ним ехал.
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4k
alex 23 минуты назад
животные бл
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4k
Трям Полчаса назад
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13k
Кыся Полчаса назад
Весело у них там, в Зимбабве. Обезьянки автобусы водят...
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Ё-моё

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