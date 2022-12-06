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Авария дня. Молодой водитель устроил серьёзное ДТП у моста Влюблённых в Тюмени

Авария дня. Молодой водитель устроил серьёзное ДТП у моста Влюблённых в Тюмени

Автор:
06 декабря 2022 12:04
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   лихач   
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На улице Республики 19-летний водитель ВАЗовской "десятки" вылетел на встречную полосу и столкнулся с машинами Skoda и Mazda. Пострадали три человека.
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Метки: ВАЗ   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   лихач   
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5  комментариев
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52k
Олег 2 часа назад
Нет опыта? Газ в пол и он появится быстрее!
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22k
Евгений 13 минут назад
Едешь себе не быстро, никого не трогаешь и тут такое прилетает
.
Хотя себя по молодости помню - такой же долпойоп был, только не бухал никогда за рулём.
По мне, так правам в первый раз надо полгода-год обучать.
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597
KoteBasilio Час назад
опечатка в заголовке!
не водитель а малолетний недоумок возомнивший себя Шумахером в Монако!
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27k
Юрьевич 3 часа назад
И что тут такого?
Ну не справился с управлением... зима, тазик, лысая резина, неровные тормоза, отсутствие ABS, отсутствие опыта. Хорошо что все живы.

Была у меня девятка в молодости... резко тормозить на ней было противопоказано в принципе, особенно зимой - она всегда норовила развернуться поперёк проезжей части. Хотя я за тормозами следил внимательно, даже умудрялся стенд честно проходить. Просто не стоит на тазике разгоняться, не потому что он не может, а потому, что, если при аварийном торможении допустить блокировку колёс, то дальше всё будет непредсказуемо.
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10k
Алексей 3 часа назад
2 борта в лузу
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Олег

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