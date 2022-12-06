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На улице Республики 19-летний водитель ВАЗовской "десятки" вылетел на встречную полосу и столкнулся с машинами Skoda и Mazda. Пострадали три человека.
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Как стало известно, у 19-летнего молодого человека стаж вождения всего 1 месяц.
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Метки: ВАЗ авария дня авто авто аварии видео дтп занос лихач
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Хотя себя по молодости помню - такой же долпойоп был, только не бухал никогда за рулём.
По мне, так правам в первый раз надо полгода-год обучать.
не водитель а малолетний недоумок возомнивший себя Шумахером в Монако!
Ну не справился с управлением... зима, тазик, лысая резина, неровные тормоза, отсутствие ABS, отсутствие опыта. Хорошо что все живы.
Была у меня девятка в молодости... резко тормозить на ней было противопоказано в принципе, особенно зимой - она всегда норовила развернуться поперёк проезжей части. Хотя я за тормозами следил внимательно, даже умудрялся стенд честно проходить. Просто не стоит на тазике разгоняться, не потому что он не может, а потому, что, если при аварийном торможении допустить блокировку колёс, то дальше всё будет непредсказуемо.