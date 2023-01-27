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25 января на шоссе Энтузиастов по направлению в сторону Москвы произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и двух грузовых автомобилей. Пострадали три человека.
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Травмы получили два пассажира микроавтобуса и водитель одного из грузовиков.
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По мне так надо менять. В 73-м у нас движение было пожиже и скорости поменьше, а законы пересматривали в тот год.