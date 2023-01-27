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Авария дня. В Подмосковье столкнулись грузовик, мусоровоз и маршрутка

Авария дня. В Подмосковье столкнулись грузовик, мусоровоз и маршрутка

Автор:
27 января 2023 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   маршрутка   
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25 января на шоссе Энтузиастов по направлению в сторону Москвы произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и двух грузовых автомобилей. Пострадали три человека.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   маршрутка   
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4  комментария
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Дмитрий ! 2 часа назад
Повтыкал в телефончик?
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29k
Григорий 55 секунд назад
Как всегда - встанет дурак на 8-ми полосной дороге и 9 водителей смогут его объехать, а 10-й нет. С того аварии и трупы. А по ПДД у него нарушение не очень сильное и нарисуют, что виноват тот, кто влетел последним в вереницу.
По мне так надо менять. В 73-м у нас движение было пожиже и скорости поменьше, а законы пересматривали в тот год.
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8k
Лещ Час назад
Ха))) Надпись на фургоне ПЕтрович)) Там ниже водила Газели с таким же тентом тоже делов наворотил...
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7k
Алексей 2 часа назад
Заголовок звучит как начало анекдота.
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Олег

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