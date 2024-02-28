АвтоВАЗ запатентовал новую модель Лады

1623
6
Помимо патента АвтоВАЗ опубликовал первые изображения нового автомобиля Lada Iskra. Стилистически он напоминает Lada Vesta в кузове универсал.
В патенте указывается, что одним из авторов проекта является Стив Маттин, который с 2011 по 2020 гг был директором по дизайну «АвтоВАЗа» . Под его руководством был разработан новый фирменный стиль марки с «Икс-фейсом» и современный внешний вид моделей Lada, включая Lada Vesta и Lada XRAY.
Летом 2023 года прототип автомобиля Lada Iskra был замечен во время дорожных испытаний в Тольятти.
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что выпуск Iskra планируется начать в конце 2024 года, а продажи запланированы на первый квартал 2025 года. По словам президента компании, первая партия этих автомобилей уже произведена, и она в данный момент проходит испытания.
Новая модель будет продаваться параллельно с автомобилем Lada Granta, который снимут с производства после 2026-2027 года.
Летом 2023 года прототип автомобиля Lada Iskra был замечен во время дорожных испытаний в Тольятти.
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что выпуск Iskra планируется начать в конце 2024 года, а продажи запланированы на первый квартал 2025 года. По словам президента компании, первая партия этих автомобилей уже произведена, и она в данный момент проходит испытания.
Новая модель будет продаваться параллельно с автомобилем Lada Granta, который снимут с производства после 2026-2027 года.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Кроссоверы Lada X-cross 5 появились у дилера в Тольятти
- Lada Vesta SW Sportline вышла в продажу. Интересно узнать цены?
- Путин - "цены на российские автомобили будут снижаться"
- Lada Vesta в России станет дешевле за счёт новой комплектации или правильнее - недокомплектации
- 18 автомобилей, которые были созданы в единственном экземпляре
Метки: АвтоВАЗ Автовсячина Искра Лада авто автомир автомобили машина патент
Новости партнёров
реклама
Или компьютеры в R&D отделе старенькие.
на современном R9 7900X или i7 14700K плюс rtx 4070 и ssd - такое не нарисуешь
Почему изготовить студенческие поделки занимает по 4 месяца.
Наследие Рено-Ниссан.
Проводка - японская
Электрика, контроллер, форсунки - бош,
Генератор, стартер - валео, и далее по списку.
Веста NG - 600 новых деталей и все от дядюшки Мао.
Даже колодки новые, но ходят 10 ткм и подобрать аналог проблема.
Есть Танк 300 норм аппарат, очень понравился. Так что может быть и детали от Мао норм будут. Может быть.