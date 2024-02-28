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АвтоВАЗ запатентовал новую модель Лады

АвтоВАЗ запатентовал новую модель Лады

Автор:
28 февраля 2024 13:45
Сообщество : Автомир
Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Искра   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   патент   
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Помимо патента АвтоВАЗ опубликовал первые изображения нового автомобиля Lada Iskra. Стилистически он напоминает Lada Vesta в кузове универсал.
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Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Искра   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   патент   
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21  комментарий
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185
genymam 2 часа назад
Подтянули дизайн к азиатскому автопрому середины "десятых".
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5k
fkamash 4 минуты назад
Веста СВ Кросс. А/Т (робот). 152 000 пробега (брал с салона - новую в 2019 г). Ни одной проблемы не заметил, кроме масложора (1 л на 2000 км). Только что поменял ГРМ с помпой. Масло Роснефть каждые 15 тыс (ну не раньше точно, фигли его менять, если оно там всё время новое...)
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1k
K_II_T 9 минут назад
Может в Автовазе очень много согласований.

Или компьютеры в R&D отделе старенькие.
на современном R9 7900X или i7 14700K плюс rtx 4070 и ssd - такое не нарисуешь

Почему изготовить студенческие поделки занимает по 4 месяца.
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4k
cnob7 23 минуты назад
что бы наши автопроизводители не пытались придумать и сделать, лучше всего у них получаются танки.
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26k
Сибиряк 43 минуты назад
чего чего они там заимпотентовали?
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19k
Михаил Гривин Час назад
Зачем его патентовать? Кому, кроме автоваза, придёт на ум делать Ладу? Их никто больше не делает, все остальные делают автомобили.
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59k
Парагвайский шпион Час назад
полный привод когда уже освоят? Для регионов где зима по пол-года это не праздный вопрос.
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28k
ПаганецЪ 2 часа назад
Учитывая качество их продукции, так и хочется спросить: "А смысл?"
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