АвтоВАЗ запатентовал новую модель Лады

В патенте указывается, что одним из авторов проекта является Стив Маттин, который с 2011 по 2020 гг был директором по дизайну «АвтоВАЗа» . Под его руководством был разработан новый фирменный стиль марки с «Икс-фейсом» и современный внешний вид моделей Lada, включая Lada Vesta и Lada XRAY.



Летом 2023 года прототип автомобиля Lada Iskra был замечен во время дорожных испытаний в Тольятти.



Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что выпуск Iskra планируется начать в конце 2024 года, а продажи запланированы на первый квартал 2025 года. По словам президента компании, первая партия этих автомобилей уже произведена, и она в данный момент проходит испытания.



Новая модель будет продаваться параллельно с автомобилем Lada Granta, который снимут с производства после 2026-2027 года.