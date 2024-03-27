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100 км/ч по встречной полосе на Киевском шоссе

100 км/ч по встречной полосе на Киевском шоссе

Автор:
27 марта 2024 09:43
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   встречка   идиот   машина   
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Житель Калужской области смог проехать на Рено Логан по встречной полосе Киевского шоссе и, по всей видимости, не попал в аварию. Откуда, куда и зачем он так ехал - неизвестно. Надеюсь его найдут и заберут права.
Вспоминается старый анекдот:
Алло, дорогой, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее.
- Один??? Да их тут тысячи!⁠⁠
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   встречка   идиот   машина   
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8  комментариев
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10k
vasilykopkov 56 минут назад
Судя по всему, за рулём тупой обезьян....
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125
Петр Петров 4 минуты назад
За рулем по худу дед, который ваще не понимает где он. Печально. Слава богу без последствий для других участников.
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62
risti 17 минут назад
вот как на безопасность работает правило "при свободных левых полосах - едь по ним". Логан хоть в этом правильно сделал (занял правую полосу), если можно конечно так говорить. ПДД рулит!
А вообще конечно конченный дебил!
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307
Dima 2 часа назад
да пох, лиж бы с собой ни кого не забрал
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17k
ss 2 часа назад
"Тут по радио передавали, что какой-то идиот по встречке едет. Да какой там "идиот"?! Идиоты! Их тут тыщи! ТЫ-ЩИ!"
(С)Старый анекдот
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26k
ЦСКА 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1288 постов (1303 в горячем)

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