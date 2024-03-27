100 км/ч по встречной полосе на Киевском шоссе

ГИБДД трактует такой считающийся очень опасным проступок в соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП. За первое нарушение она предусматривает штраф в пять тысяч рублей либо лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев, за повторное можно лишиться удостоверения уже на год. Если водитель уже был наказан за «встречку», но попал на камеру (что на трассе М-3 вполне возможно), ему снова придётся заплатить пятитысячный штраф.

2024-03-27T09:43:59+03:00