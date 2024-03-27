100 км/ч по встречной полосе на Киевском шоссе

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Житель Калужской области смог проехать на Рено Логан по встречной полосе Киевского шоссе и, по всей видимости, не попал в аварию. Откуда, куда и зачем он так ехал - неизвестно. Надеюсь его найдут и заберут права.
Вспоминается старый анекдот:
Алло, дорогой, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее.
- Один??? Да их тут тысячи!
Вспоминается старый анекдот:
Алло, дорогой, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее.
- Один??? Да их тут тысячи!
ГИБДД трактует такой считающийся очень опасным проступок в соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП. За первое нарушение она предусматривает штраф в пять тысяч рублей либо лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев, за повторное можно лишиться удостоверения уже на год. Если водитель уже был наказан за «встречку», но попал на камеру (что на трассе М-3 вполне возможно), ему снова придётся заплатить пятитысячный штраф.
Ссылки по теме:
- Мы конечно ему "верим"
- Сел за руль пьяным и разбил десяток автомобилей
- Мощный прилёт со встречной полосы
- Протаранил 4 машины и решил сбежать
- Летел на все деньги
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А вообще конечно конченный дебил!
(С)Старый анекдот