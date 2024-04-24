FISHKINET
Сообщество Аварии 7940 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Без ДТП. Маловато будет, надо было добавить

Без ДТП. Маловато будет, надо было добавить

Автор:
24 апреля 2024 09:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   пешеходный переход   электросамокат   
2247
1
1
В Санкт-Петербурге самокатчик пытался переехать дорогу по пешеходному переходу и едва не угодил под колёса автомобиля, чем вызвал гнев водителя.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   пешеходный переход   электросамокат   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
methos2 2 часа назад
Водила красавчик, поднял судимость на ровном месте.
Не делайте так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
468
Andrei 17 минут назад
Я интуитивно понимаю, что фраза "Эй ты, придурок!" была в адрес водителя, но, мне приятней думать, что, он так решил поддержать водителя и накидывал оскорбления самокатчику которого пинали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Костоправ Челябинск 53 минуты назад
Самокатчик на зелёный или на красный едет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Женя Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
190
Андрей Час назад
убивить самакатчиков !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
468
Andrei Ligov 15 минут назад
"Самокатчик можно сказать переходил дорогу", ну, тогда давайте скажем что и водитель переходил дорогу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий Час назад
Пешеходный переход- для пеших ходоков!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Том Сойер 2 часа назад
Самокатчики, велосипе.зды, мотоцыклиз.ды, пешихокеглики - сколько проблем эти участники дорожного движения создают на ровном месте. Сколько нормальных водителей уже имеют из-за них проблем и сколько ещё будут иметь. А всего лишь надо-то - знать и неукоснительно соблюдать ПДД.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
кот базилий 2 часа назад
В рыло и самокат об столб
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
tamin 2 часа назад
Вот из-за таких детей блудниц и мигрантов усложняют жизнь остальным нормальным людям. Ну сойди ты с самоката, ну смотри ты на светофор и знаки, ну будь ты аккуратен. Так нет, мяат, попадают под колеса, потом сажают водителей. И на самом деле пофиг, виноват водила или нет, но успеть среагировать на вылетающий самокат/велосипед очень тяжело. Такое ощущение, что люди(самокатчики, пешеходы с мобильником в руках, мотоциклисты) считают, что у них бессмертие в кармане
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1398 постов (1417 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60504



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 забавных инструкций, которые, возможно, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят
17 забавных инструкций, которые, возможно, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят
"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFC из-за её одежды
"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFC...
Набирающие популярность в сообществах
Эти часы настоящее произведение искусства
Эти часы настоящее произведение искусства
Часы уникального черного цвета
Часы уникального черного цвета
Забивай штрафные и получай призы
Забивай штрафные и получай призы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#аварии#интересное#люди#факты#Автовсячина#позитив#подборка
#животные#автомир#в мире#ДТП#собака#Китай#Реакция#Разное#Россия#Жизнь
#Прикол#машина#Юмор#авто аварии#история#забавно#кот#новости#истории#Спасение
Забивай штрафные и получай призы Забивай штрафные и получай призы Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате Четверо школьников попали под машину в Волгограде Четверо школьников попали под машину в Волгограде 100 км/ч по встречной полосе на Киевском шоссе 100 км/ч по встречной полосе на Киевском шоссе Водитель сбил детей на пешеходном переходе Водитель сбил детей на пешеходном переходе Насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП Насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться