Без ДТП. Маловато будет, надо было добавить

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В Санкт-Петербурге самокатчик пытался переехать дорогу по пешеходному переходу и едва не угодил под колёса автомобиля, чем вызвал гнев водителя.
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Не делайте так.
Он по переходу едет, а должен идти. Переход для пешеходов, а не для транспортных средств.