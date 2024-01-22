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Привычка нарушать до добра не доведёт

Привычка нарушать до добра не доведёт

Автор:
22 января 2024 11:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Вечером 18 января в Саранске напротив дома № 1/а по улице Косарева 34-летний молодой человек за рулем автомобиля Шкода Октавия совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пожилая пострадавшая с различными травмами была госпитализирована. Отмечается, что в 2023-2024 гг. виновник наезда 36 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе 33 раза за превышение скорости.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Александр 13 минут назад
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