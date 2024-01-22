Привычка нарушать до добра не доведёт

Вечером 18 января в Саранске напротив дома № 1/а по улице Косарева 34-летний молодой человек за рулем автомобиля Шкода Октавия совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пожилая пострадавшая с различными травмами была госпитализирована. Отмечается, что в 2023-2024 гг. виновник наезда 36 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе 33 раза за превышение скорости.

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Вечером 18 января в Саранске напротив дома № 1/а по улице Косарева 34-летний молодой человек за рулем автомобиля Шкода Октавия совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пожилая пострадавшая с различными травмами была госпитализирована. Отмечается, что в 2023-2024 гг. виновник наезда 36 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе 33 раза за превышение скорости. 2024-01-22T11:12:14+03:00 Пропустить

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