Привычка нарушать до добра не доведёт

701
4
1
Вечером 18 января в Саранске напротив дома № 1/а по улице Косарева 34-летний молодой человек за рулем автомобиля Шкода Октавия совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пожилая пострадавшая с различными травмами была госпитализирована. Отмечается, что в 2023-2024 гг. виновник наезда 36 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе 33 раза за превышение скорости.
Источник:
Ссылки по теме:
- УАЗ пробил стену на парковке торгового центра
- Сама погибла и людей с собой забрала
- Момент массового ДТП с грузовиками под Сургутом
- Сотрудники ГИБДД спровоцировали серьёзное ДТП и назначили виновных
- "Вызывай скорую быстрей"
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
Новости партнёров
реклама