Сбил людей и скрылся

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В Перми Сулига Богдан Джамшедович на дикой скорости как кегли сбил компанию молодых людей, которые переходили дорогу, а после скрылся с места ДТП. Двое юношей находятся в реанимации, а 18-летняя девушка Полина погибла на месте. Все трое учились в колледже Пермского института железнодорожного транспорта.
По версии следствия, в воскресенье утром за рулем автомобиля Nissan Teana он на полном ходу проехал на красный свет на перекресток улицы Ленина и Комсомольского проспекта, столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris и налетел на группу пешеходов, которые переходили проспект на зеленый сигнал светофора. 18-летняя девушка погибла, еще два человека сейчас в больнице.
Известно, что мужчину 1992 года рождения зовут Сулига Богдан Джамшедович. Ранее он был судим за избиение знакомого. Через 2 дня после объявления в розыск его нашли и задержали.
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И самое странное, что я смог с первого раза прочитать ФИО виновника. Да уж. Интеграция!
жуткий компот, хуже и не придумаешь
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