Сбил людей и скрылся

По версии следствия, в воскресенье утром за рулем автомобиля Nissan Teana он на полном ходу проехал на красный свет на перекресток улицы Ленина и Комсомольского проспекта, столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris и налетел на группу пешеходов, которые переходили проспект на зеленый сигнал светофора. 18-летняя девушка погибла, еще два человека сейчас в больнице.