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Сбил людей и скрылся

Сбил людей и скрылся

Автор:
07 марта 2024 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное ДТП   
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В Перми Сулига Богдан Джамшедович на дикой скорости как кегли сбил компанию молодых людей, которые переходили дорогу, а после скрылся с места ДТП. Двое юношей находятся в реанимации, а 18-летняя девушка Полина погибла на месте. Все трое учились в колледже Пермского института железнодорожного транспорта.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное ДТП   
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8k
Alex 36 минут назад
Гнида черножопая.
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12k
Б.Касторский 6 секунд назад
Ситуация дикая. Что с тобой не так, если ты устраиваешь гонки в городе? И на тебе, загубил жизни.
И самое странное, что я смог с первого раза прочитать ФИО виновника. Да уж. Интеграция!
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6k
Дмитрий 2 минуты назад
Богдан Джамшедович
жуткий компот, хуже и не придумаешь
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6k
livaneth 10 минут назад
Ждал, пока из крови ищезнут следы наркотиков. Ну и из дома компромат выбрасывал.
Товар, оружие, поддельные документы и далее по списку
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1k
Михаил 10 минут назад
Гражданин России? С*ка черножопая а не гражданин... найти и закопать живьем! Вместе со всеми родными что породили такую мразь!
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4k
Максим Макашев 44 минуты назад
Сулига Богдан Джамшедович
********************
полный комплект
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1k
дмитрий викторович 48 минут назад
Очередной, "новоиспечëный россиянин"?
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6k
Rubiroid_47 49 минут назад
Уже два дня как поймали, а он до сих пор не извинился?
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