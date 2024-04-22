Гиперкар Hyperion XP-1 мощностью 2038 л.с. выставят на продажу

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Аукцион SBX Cars 25 апреля выставит на торги гиперкар XP-1 от американского стартапа Hyperion. Это один из семи построенных компанией предсерийных прототипов. XP-1 предполагается оснащать водородной силовой установкой мощностью 2038 лошадиных сил, но выставленный на продажу экземпляр её лишён.
Насколько можно понять из описания лота, прототип использовался для отработки финального дизайна кузова Hyperion XP-1. При этом он способен передвигаться самостоятельно за счёт электрической силовой установки с неназванными характеристиками и, как утверждается, может использоваться в качестве шоукара.
Как и купе на презентационных фотографиях 2022 года, автомобиль окрашен в матово-титановый оттенок с синими, чёрными и жёлтыми акцентами. Архитектура салона выставленного на продажу гиперкара также совпадает с той, которую получат серийные машины. Однако насколько функционально оборудование интерьера прототипа, аукционная площадка не уточняет.
В качестве бонуса покупателю прототипа фирма Hyperion предложит особые условия приобретения товарной машины. Можно будет либо обменять одно на другое, либо сохранить прототип за собой и купить дорожный XP-1 с комплектом неких бонусов.
Впервые водородный гиперкар был анонсирован ещё в 2020 году, а первые технические характеристики назвали двумя годами позже. Hyperion XP-1 укомплектуют четырьмя электромоторами на 2038 л.с., что позволит набирать 60 миль в час (96 км/ч) за 2,25 секунды и разгоняться до 256 км/ч. На заправку баков водородом уйдёт всего пять минут, при этом запас хода в зависимости от их объёма варьируется от 810 до 1635 километров. Когда именно начнутся поставки товарных машин и сколько их будет, до сих пор неизвестно.
Как и купе на презентационных фотографиях 2022 года, автомобиль окрашен в матово-титановый оттенок с синими, чёрными и жёлтыми акцентами. Архитектура салона выставленного на продажу гиперкара также совпадает с той, которую получат серийные машины. Однако насколько функционально оборудование интерьера прототипа, аукционная площадка не уточняет.
В качестве бонуса покупателю прототипа фирма Hyperion предложит особые условия приобретения товарной машины. Можно будет либо обменять одно на другое, либо сохранить прототип за собой и купить дорожный XP-1 с комплектом неких бонусов.
Впервые водородный гиперкар был анонсирован ещё в 2020 году, а первые технические характеристики назвали двумя годами позже. Hyperion XP-1 укомплектуют четырьмя электромоторами на 2038 л.с., что позволит набирать 60 миль в час (96 км/ч) за 2,25 секунды и разгоняться до 256 км/ч. На заправку баков водородом уйдёт всего пять минут, при этом запас хода в зависимости от их объёма варьируется от 810 до 1635 километров. Когда именно начнутся поставки товарных машин и сколько их будет, до сих пор неизвестно.
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