Гиперкар Hyperion XP-1 мощностью 2038 л.с. выставят на продажу

Насколько можно понять из описания лота, прототип использовался для отработки финального дизайна кузова Hyperion XP-1. При этом он способен передвигаться самостоятельно за счёт электрической силовой установки с неназванными характеристиками и, как утверждается, может использоваться в качестве шоукара.



Как и купе на презентационных фотографиях 2022 года, автомобиль окрашен в матово-титановый оттенок с синими, чёрными и жёлтыми акцентами. Архитектура салона выставленного на продажу гиперкара также совпадает с той, которую получат серийные машины. Однако насколько функционально оборудование интерьера прототипа, аукционная площадка не уточняет.



В качестве бонуса покупателю прототипа фирма Hyperion предложит особые условия приобретения товарной машины. Можно будет либо обменять одно на другое, либо сохранить прототип за собой и купить дорожный XP-1 с комплектом неких бонусов.



Впервые водородный гиперкар был анонсирован ещё в 2020 году, а первые технические характеристики назвали двумя годами позже. Hyperion XP-1 укомплектуют четырьмя электромоторами на 2038 л.с., что позволит набирать 60 миль в час (96 км/ч) за 2,25 секунды и разгоняться до 256 км/ч. На заправку баков водородом уйдёт всего пять минут, при этом запас хода в зависимости от их объёма варьируется от 810 до 1635 километров. Когда именно начнутся поставки товарных машин и сколько их будет, до сих пор неизвестно.