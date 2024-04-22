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Гиперкар Hyperion XP-1 мощностью 2038 л.с. выставят на продажу

Гиперкар Hyperion XP-1 мощностью 2038 л.с. выставят на продажу

Автор:
22 апреля 2024 17:21
Сообщество : Автомир
Метки: Hyperion   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
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Аукцион SBX Cars 25 апреля выставит на торги гиперкар XP-1 от американского стартапа Hyperion. Это один из семи построенных компанией предсерийных прототипов. XP-1 предполагается оснащать водородной силовой установкой мощностью 2038 лошадиных сил, но выставленный на продажу экземпляр её лишён.

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Метки: Hyperion   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
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3k
Rom 52 минуты назад
Урод какой!
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11k
kaboza Полчаса назад
обертку продают? с 2к кобыл скорость как у гольфа заряженного? бред...или Чубайс рыжего приложил)))
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7k
Трям 45 минут назад
Некрасивая тачка. А судя по состоянию сидушек... на нем бомбили чтоль?
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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