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Парень научился останавливать машины с автопилотом с помощью футболки

Парень научился останавливать машины с автопилотом с помощью футболки

Автор:
23 апреля 2024 09:17
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Видео   авто   беспилотный автомобиль   в мире   забавно   футболка   
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Парень узнал, как можно остановить некоторые виды беспилотных автомобилей. Для этого потребуется футболка со знаком STOP.

Восстание машин пока откладывается

Беспилотный автомобиль не видит разницы между настоящим знаком и футболкой. Машина проезжала мимо парня только вечером, когда не могла различить знак на футболке.

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Метки: Автомобиль   Видео   авто   беспилотный автомобиль   в мире   забавно   футболка   
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3  комментария
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10k
vasilykopkov Полчаса назад
Мелкий тролль...
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8k
Влад 18 минут назад
перехватить управление автопилотом не так уж сложно. и направить к примеру в столб...
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ViktorSikret 24 минуты назад
Браво! Генально!
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Alex Chebrikov
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