Парень научился останавливать машины с автопилотом с помощью футболки

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Парень узнал, как можно остановить некоторые виды беспилотных автомобилей. Для этого потребуется футболка со знаком STOP.
Восстание машин пока откладывается
Беспилотный автомобиль не видит разницы между настоящим знаком и футболкой. Машина проезжала мимо парня только вечером, когда не могла различить знак на футболке.
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