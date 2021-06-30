Американка сбила человека и разгромила витрину винного магазина

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Женщина из Техаса, США, была арестована по обвинению в совершении уголовного преступления после того, как её запечатлели в момент, когда она во время ссоры со своим партнёром въехала на внедорожнике в винный магазин, ударила своим авто прохожую и врезалась в несколько припаркованных неподалёку автомобилей.
Странный инцидент произошел в 20:00 в прошлую пятницу: полиция была отправлена на склад спиртных напитков по адресу 3500 N Belt Line Rd, Ирвинг (пригород Далласа).
По данным полицейского управления Ирвинга, 58-летняя подозреваемая по имени Энни Уильямс (Annie Williams) ссорилась со своим партнёром и пыталась нанести ему травмы с помощью своего чёрного внедорожника Chrysler, однако вместо этого въехала в магазин.
По данным полицейского управления Ирвинга, 58-летняя подозреваемая по имени Энни Уильямс (Annie Williams) ссорилась со своим партнёром и пыталась нанести ему травмы с помощью своего чёрного внедорожника Chrysler, однако вместо этого въехала в магазин.
На видео, сделанном свидетелем, видно, как Уильямс на своём авто пятится назад, по всей вероятности, чтобы попытаться сбить своего партнёра, однако вместо этого она врезается в женщину, стоящую рядом с припаркованной машиной.
Затем чёрный Chrysler влетает в стоящий позади другой припаркованный автомобиль, а после — в ещё две другие машины, прежде чем предпринять попытку скрыться с места происшествия на высокой скорости.
«Что, черт возьми, только что произошло?!» — в шоке восклицает свидетель, записавший это весьма остросюжетное видео.
Затем чёрный Chrysler влетает в стоящий позади другой припаркованный автомобиль, а после — в ещё две другие машины, прежде чем предпринять попытку скрыться с места происшествия на высокой скорости.
«Что, черт возьми, только что произошло?!» — в шоке восклицает свидетель, записавший это весьма остросюжетное видео.
В дальнейшем, как сообщает NBC DFW, за Уильямс была организована погоня, закончившаяся на улицах North Story и Rochelle Road, где женщину благополучно взяли под стражу.
Пострадавшая в результате наезда женщина в итоге сама посетила лечебное учреждение, где ей был диагностирован перелом лодыжки.
Пострадавшая в результате наезда женщина в итоге сама посетила лечебное учреждение, где ей был диагностирован перелом лодыжки.
По некоторым оценкам, винному магазину был нанесён ущерб на сумму около 25 тысяч долларов.
Уильямс была помещена в городскую тюрьму Ирвинга по обвинению в нападении с применением смертоносного оружия при отягчающих обстоятельствах, уклонении от ареста, вождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и умышленном нанесении вреда.
По состоянию на полдень понедельника её имя в реестре тюрьмы больше не значится.
Уильямс была помещена в городскую тюрьму Ирвинга по обвинению в нападении с применением смертоносного оружия при отягчающих обстоятельствах, уклонении от ареста, вождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и умышленном нанесении вреда.
По состоянию на полдень понедельника её имя в реестре тюрьмы больше не значится.
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