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Американка сбила человека и разгромила витрину винного магазина

Американка сбила человека и разгромила витрину винного магазина (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 июня 2021 08:11
Сообщество : Автомир
Метки: авто   в мире   видео   сбила   ссора   фото   
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Женщина из Техаса, США, была арестована по обвинению в совершении уголовного преступления после того, как её запечатлели в момент, когда она во время ссоры со своим партнёром въехала на внедорожнике в винный магазин, ударила своим авто прохожую и врезалась в несколько припаркованных неподалёку автомобилей.

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Метки: авто   в мире   видео   сбила   ссора   фото   
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Гёз Уленшпигель Час назад
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21k
Михаил Сметанкин 20 секунд назад
Вот! Вот о чем я говорю! Попытка наезда пешехода на машине тут приравнивается к применению СМЕРТОНОСТНОГО оружия! А у нас даже если сбивают пешеходов насмерть, то 2 года условно дают за "причинение смерти по неосторожности". А если без смертельного случая, то просто прав лишат.
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4k
Иван 12 минут назад
Повезло ей что не в России дело было, а то прав бы лишили.
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4k
Roman 44 минуты назад
Партнёр по ссоре - это пять!
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