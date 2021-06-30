Американка сбила человека и разгромила витрину винного магазина

На видео, сделанном свидетелем, видно, как Уильямс на своём авто пятится назад, по всей вероятности, чтобы попытаться сбить своего партнёра, однако вместо этого она врезается в женщину, стоящую рядом с припаркованной машиной.



Затем чёрный Chrysler влетает в стоящий позади другой припаркованный автомобиль, а после — в ещё две другие машины, прежде чем предпринять попытку скрыться с места происшествия на высокой скорости.



«Что, черт возьми, только что произошло?!» — в шоке восклицает свидетель, записавший это весьма остросюжетное видео.