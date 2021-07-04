FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мото 413 постов • 131 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Мото 
Этот 48-цилиндровый мотоцикл - одна из самых безумных вещей, которые вы когда-либо видели

Этот 48-цилиндровый мотоцикл - одна из самых безумных вещей, которые вы когда-либо видели (6 фото + 1 видео)

Автор:
04 июля 2021 09:13
Сообщество : Мото
Метки: 48-цилиндровый мотоцикл   авто   в мире   видео   двигатель   мото   мотоцикл   фото   
1048
6
1
Кто бы мог вообразить, что из малютки Kawasaki 250 S1, который выпускался в далеких 70-х, а точнее с 1972 по 1975 год, кто-то додумается сделать нечто подобное…

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мото"
Метки: 48-цилиндровый мотоцикл   авто   в мире   видео   двигатель   мото   мотоцикл   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Alexandr Час назад
Зачем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Trenzel2003 9 минут назад
На нашем борту установлен бассейн на 50 метров и 10 дорожек. У нас на борту есть казино и теннисный корт. Вас обслуживает 100 стюардес. А теперь после информации просим вас пристегнуть ремни и мы со всей этой херней попробуем взлететь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Григорий Полчаса назад
Лапы какие длинные. И еще вопрос, вот он пузом на двигле лежит, а тот горячий, очень горячий бывает.... Понял - у него руки как у йети и брюхо из кожи динозавра, он не обожгется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
a_komolow Полчаса назад
Где он поехал на этой херне?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Fat Lynx 41 минуту назад
По городу гонять норм будет... Удобный, верткий... Еще прямоток примастырить и ца-ца!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр 58 минут назад
Замучаешься заводить его
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Мотовездеход с полным приводом, пустыми колёсами, и это не самоделка Мотовездеход с полным приводом, пустыми колёсами, и это не самоделка Indian Scout с коляской от французской мастерской Alternative Sidecar Indian Scout с коляской от французской мастерской Alternative Sidecar Кастом-байк Yamaha XSR900 от специалистов Diamond Atelier из Мюнхена Кастом-байк Yamaha XSR900 от специалистов Diamond Atelier из Мюнхена Потрясающее видео: полная реставрация старого мотоцикла «Урал» из 1960-х Потрясающее видео: полная реставрация старого мотоцикла «Урал» из 1960-х Мотодом для путешествий: дипломный проект Джереми Кармэна Мотодом для путешествий: дипломный проект Джереми Кармэна
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

697903



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что находится внутри у разных предметов?
3
57
Что находится внутри у разных предметов?
В России опять цены поползли вверх: реакция соцсетей на массовое подорожание товаров
1
531
В России опять цены поползли вверх: реакция соцсетей на массовое подорожание товаров
﻿
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Снег по версии netflix
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#кино#в мире#забавно#удивительно#интересное#картинки#отдых
#интересно#люди#история#фотографии#дтп#приколы#прикольные#аварии#комментарии#Украина
#факты#Россия#подборка#спорт#животные#сша#познавательно#автомобили#новости

На что жалуетесь?

Вернуться