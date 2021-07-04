Этот 48-цилиндровый мотоцикл - одна из самых безумных вещей, которые вы когда-либо видели

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Кто бы мог вообразить, что из малютки Kawasaki 250 S1, который выпускался в далеких 70-х, а точнее с 1972 по 1975 год, кто-то додумается сделать нечто подобное…
С момента создания кастома с двигателем на 48 цилиндров из миниатюрного японского байка, шум вокруг него не утихает спустя годы. Еще бы! Он же попал в книгу рекордов Гиннеса, как наземный транспорт с наибольшим количеством цилиндров.
В 2003 году на все руки мастер Саймон Уитлок решил сделать невероятный мотоцикл. Нужно отметить, что в стоке байк имел трехцилиндровый 250-кубовый двигатель мощностью 31 л.с. Японские инженеры предположить не могли, что Саймон Уитлок выпотрошит 16 оригинальных движков, чтобы выстроить цилиндры в 6 линий по 8 штук в каждой. По факту все это торжество инженерной мысли представляет собой восемь составных двигателей в прямой линии, где у каждого свои собственные коленчатые валы. Коленвалов всего получилось шесть штук.
В 2003 году на все руки мастер Саймон Уитлок решил сделать невероятный мотоцикл. Нужно отметить, что в стоке байк имел трехцилиндровый 250-кубовый двигатель мощностью 31 л.с. Японские инженеры предположить не могли, что Саймон Уитлок выпотрошит 16 оригинальных движков, чтобы выстроить цилиндры в 6 линий по 8 штук в каждой. По факту все это торжество инженерной мысли представляет собой восемь составных двигателей в прямой линии, где у каждого свои собственные коленчатые валы. Коленвалов всего получилось шесть штук.
В передней части каждой из шести линий на восемь цилиндров опытный глаз заметит колпачок распределителя от двигателя Jaguar V8.
Линии цилиндров подключены к общей трансмиссии, взятой у мотоциклов BMW K100. Вместо стартера используется отдельный двигатель (семнадцатый по счету, если считать шестнадцать уже задействованных) объемом в 75 кубических сантиметров, который спрятан под сиденьем. Это логичное решение, ведь кикстартером такую машину не провернешь... Таким образом, когда байк представляют «чудовище на 48 цилиндров», фактически никто не считает отдельный движок.
Линии цилиндров подключены к общей трансмиссии, взятой у мотоциклов BMW K100. Вместо стартера используется отдельный двигатель (семнадцатый по счету, если считать шестнадцать уже задействованных) объемом в 75 кубических сантиметров, который спрятан под сиденьем. Это логичное решение, ведь кикстартером такую машину не провернешь... Таким образом, когда байк представляют «чудовище на 48 цилиндров», фактически никто не считает отдельный движок.
Общий объем разработанного двигателя равен 4 200 кубических сантиметров, а весит почти тонну.
Около трех лет Саймон Уитлок отдал этому проекту.
Около трех лет Саймон Уитлок отдал этому проекту.
Очевидцы, восхищаясь находчивости автора, признаются: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы на таком по городу не каталось». Практического смысла мотоцикл не имеет. Мастер выполнил его ради собственного удовольствия и воплощения замысла. Ездить на нем нереально, прежде всего, из-за длинны и массы. Но нужно отдать должное Саймону, он создал не просто зловещий мотоцикл, а доказал, что человек способен решать любые задачи.
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