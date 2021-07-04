Этот 48-цилиндровый мотоцикл - одна из самых безумных вещей, которые вы когда-либо видели

С момента создания кастома с двигателем на 48 цилиндров из миниатюрного японского байка, шум вокруг него не утихает спустя годы. Еще бы! Он же попал в книгу рекордов Гиннеса, как наземный транспорт с наибольшим количеством цилиндров.



В 2003 году на все руки мастер Саймон Уитлок решил сделать невероятный мотоцикл. Нужно отметить, что в стоке байк имел трехцилиндровый 250-кубовый двигатель мощностью 31 л.с. Японские инженеры предположить не могли, что Саймон Уитлок выпотрошит 16 оригинальных движков, чтобы выстроить цилиндры в 6 линий по 8 штук в каждой. По факту все это торжество инженерной мысли представляет собой восемь составных двигателей в прямой линии, где у каждого свои собственные коленчатые валы. Коленвалов всего получилось шесть штук.