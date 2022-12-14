Посмотрите, как самоуправляемый грузовик реагирует на катастрофический разрыв шины

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Ведущая компания по производству беспилотных грузовиков Kodiak Robotics, сегодня стала первой в отрасли, которая продемонстрировала, что её автономная технология, Kodiak Driver, может сохранить полный контроль над грузовиком, когда у него лопнет шина.
Во время испытаний в кабине грузовика находились два оператора, однако они не притрагивались к органам управления — лишь регистрировали происходящее. Кроме того, у них была возможность вмешаться при непредвиденном развитии событий. Тягач двигался со скоростью 35 миль в час (56 км/ч).
Алгоритм, по которому действовала управляющая электроника, по оценке Kodiak Robotics состоит из четырёх этапов: фиксация неисправности, инициация процедуры руления и торможения, активация аварийной сигнализации и полная остановка. Во время испытаний на полигоне автопилоту поставили задачу затормозить грузовик с минимальным отклонением от центра полосы движения. Однако в реальной жизни тягач под управлением электроники съехал бы на обочину.
Компания заявила, что электроника справилась с экстренной ситуацией лучше, чем сделали бы большинство людей-водителей в аналогичном положении.
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А эти испытания подстроены может?
А вот если бы в реальных условиях, т.е. снайпер какой колесо бы неожиданно прострели бы, как бы все сработало?
А так... такие испытания нам в разных сферах показывают. А жизнь другое.
Я как автоэлектрик заявляю, зачастую сгорает цепь защищаемая предохранителем, который призван защищать ее. А он , почти всегда сейчас китайский, он как утюг, греется, оплавляет все вокруг себя, но не сгорает до последнего ))