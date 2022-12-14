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Посмотрите, как самоуправляемый грузовик реагирует на катастрофический разрыв шины

Посмотрите, как самоуправляемый грузовик реагирует на катастрофический разрыв шины

Автор:
14 декабря 2022 15:09
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   автомобиль на автопилоте   автопилот   беспилотный автомобиль   видео   фура   
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Ведущая компания по производству беспилотных грузовиков Kodiak Robotics, сегодня стала первой в отрасли, которая продемонстрировала, что её автономная технология, Kodiak Driver, может сохранить полный контроль над грузовиком, когда у него лопнет шина.

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Метки: авто   автомир   автомобили   автомобиль на автопилоте   автопилот   беспилотный автомобиль   видео   фура   
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13  комментариев
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72k
Viktor 5 часов назад
А колесо менять тоже электроника будет?

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6k
Allmaster Полминуты назад
Ну, как душнила - подушнюсь.
А эти испытания подстроены может?
А вот если бы в реальных условиях, т.е. снайпер какой колесо бы неожиданно прострели бы, как бы все сработало?
А так... такие испытания нам в разных сферах показывают. А жизнь другое.
Я как автоэлектрик заявляю, зачастую сгорает цепь защищаемая предохранителем, который призван защищать ее. А он , почти всегда сейчас китайский, он как утюг, греется, оплавляет все вокруг себя, но не сгорает до последнего ))
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4k
Александр 2 часа назад
Ну если эта технология с упорством барана будет на все препятствия наезжать, то ей по-любасу придётся пользоваться подобным умением.
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3k
Трям 3 часа назад
Я .нихуя не понял? В чем прикол? Ибаните задние колеса или у прицепа, тогда посмотрим.
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24k
Serg2001 4 часа назад
А кто треугольничек выставит, чтобы никто не въехал?
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1k
Андрей Кузнецов 5 часов назад
ЗАЧЁТНО, НИ ОДНОГО МАТЕРНОГО СЛОВА, ХОТЬ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ))
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