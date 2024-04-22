В России резко вырос спрос на автокредиты

Большинство кредитов на автомобили оформляют мужчины (73%) по сравнению с женщинами (27%). Один из особых трендов этого года – снижение числа молодых людей (в возрасте от 18 до 24 лет), которые берут кредиты на автомобили. Их доля сократилась на 4%.



В то же время стало заметно увеличение числа людей в возрасте от 35 до 44 лет, обратившихся за автокредитом – их доля выросла с 24% до 28%.



Москва занимает первое место среди городов по востребованности автокредитов, за ней следуют Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.



Исследование также отмечает, что в этом году россияне стали предпочитать брать кредиты на покупку автомобилей наличными средствами.