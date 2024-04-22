В России резко вырос спрос на автокредиты

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Спрос на автокредиты в России в первом квартале 2024 года вырос на 35% по сравнению с прошлым годом.
Большинство кредитов на автомобили оформляют мужчины (73%) по сравнению с женщинами (27%). Один из особых трендов этого года – снижение числа молодых людей (в возрасте от 18 до 24 лет), которые берут кредиты на автомобили. Их доля сократилась на 4%.
В то же время стало заметно увеличение числа людей в возрасте от 35 до 44 лет, обратившихся за автокредитом – их доля выросла с 24% до 28%.
Москва занимает первое место среди городов по востребованности автокредитов, за ней следуют Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.
Исследование также отмечает, что в этом году россияне стали предпочитать брать кредиты на покупку автомобилей наличными средствами.
В то же время стало заметно увеличение числа людей в возрасте от 35 до 44 лет, обратившихся за автокредитом – их доля выросла с 24% до 28%.
Москва занимает первое место среди городов по востребованности автокредитов, за ней следуют Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.
Исследование также отмечает, что в этом году россияне стали предпочитать брать кредиты на покупку автомобилей наличными средствами.
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Берут кредит чаще лет на 5, а значит автомобиль по факту золотой, а переплатят минимум стоимость автомобиля, который сбросит половину от своей цены покупки. Так ещё и к ежемесячным платежам, плюс ежегодной КАСКО, надо выкраивать деньги на обслуживание.
Почему люди не хотят жить по средствам? Неужели автомобиль классом выше доступного такая необходимость?
Я так в своё время покупал Гольф, а товарищ Четырехглазую Ешку, при одинаковой зарплате, он у меня регулярно стрелял на бензин. Но я понимаю! Куда там 1,6 против 3,2? А уж комфорт! Тем более на голодный желудок.
У приятеля есть квартира, есть зарплата 120к+премии, нет семьи.
Денег нет от слова совсем!) никогда!)
Стало интересно почему - разобрался!)
Половина зарплаты уходит на машинку. Кредит, бензин, парковки, страховка (конечно Каско в том числе), дорогой сервис и тд. Ну и постоянные мойки конечно!!))))
Ну так вот!) Машинку приятель ставит в пятницу на прикол и все выходные гульбанит с алкотемой!)))
Тоесть машина ему нужна, что бы ездить на работу, что бы зарабатывать там денег, что бы на красивой машинке ездить на работу!))) Как то так!))) Ввиду того, что он офисный планктон - то час в пробке на работу, час обратно!)))
Понты дороже денег!)))