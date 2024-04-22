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В России резко вырос спрос на автокредиты

В России резко вырос спрос на автокредиты

Автор:
22 апреля 2024 14:57
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автокредит   автомир   автомобили   кредит   машина   
1179
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Спрос на автокредиты в России в первом квартале 2024 года вырос на 35% по сравнению с прошлым годом.

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Метки: Автовсячина   авто   автокредит   автомир   автомобили   кредит   машина   
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7  комментариев
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Одна из самых больших глупостей- автомобиль в кредит.
Берут кредит чаще лет на 5, а значит автомобиль по факту золотой, а переплатят минимум стоимость автомобиля, который сбросит половину от своей цены покупки. Так ещё и к ежемесячным платежам, плюс ежегодной КАСКО, надо выкраивать деньги на обслуживание.
Почему люди не хотят жить по средствам? Неужели автомобиль классом выше доступного такая необходимость?
Я так в своё время покупал Гольф, а товарищ Четырехглазую Ешку, при одинаковой зарплате, он у меня регулярно стрелял на бензин. Но я понимаю! Куда там 1,6 против 3,2? А уж комфорт! Тем более на голодный желудок.
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253
Алексей Давыдов 2 часа назад
Есть у меня приятель...Есть у него дорогая машинка...стоила она до СВО помоему 3 ляма!)))
У приятеля есть квартира, есть зарплата 120к+премии, нет семьи.
Денег нет от слова совсем!) никогда!)
Стало интересно почему - разобрался!)
Половина зарплаты уходит на машинку. Кредит, бензин, парковки, страховка (конечно Каско в том числе), дорогой сервис и тд. Ну и постоянные мойки конечно!!))))
Ну так вот!) Машинку приятель ставит в пятницу на прикол и все выходные гульбанит с алкотемой!)))

Тоесть машина ему нужна, что бы ездить на работу, что бы зарабатывать там денег, что бы на красивой машинке ездить на работу!))) Как то так!))) Ввиду того, что он офисный планктон - то час в пробке на работу, час обратно!)))
Понты дороже денег!)))
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1k
Quantimus 2 часа назад
Есть нехитрая калькуляция. Чтобы автомобиль не превратился в обузу, его стоимость должна равняться годовому доходу владельца потенциального.
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Добрый Бабайка
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