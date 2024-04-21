"В Дагестане блогеры сожгли Мерседес и 15 млн. рублей наличкой"

В сети расходится видео, на котором кавказские блогеры, некто Тамаев и некто Венгалби, сжигают машину - Мерседес Е63 стоимостью в 10 миллионов рублей. Размер ипотеки, которую многие семьи в России выплачивают годами.
Главред ИА "Регнум" Марина Ахмедова выложила в своем ТГ-канале видео о том, как два блогера из Дагестана на зеленом лугу безжалостно сжигают дорогущий немецкий Мерседес:
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На своих каналах некий Тамаев выкладывает «схемы» быстрого заработка через скам-приложение. Мол, пополняй депозит, собирай звёздочки на экране и выводи миллионы, - пишет ИА Регнум.
На скриншотах сообщения от якобы благодарных подписчиков — «Ассалам асхаб, делал вчира твой схему работает огонь» или «паднял по твоей стратеге, поделюсь с братанами». Для привлечения аудитории Тамаев подарил Венгалби «Mercedes» за 10 миллионов и ещё якобы 15 миллионов наличкой, которые они и сожгли.
На этом видео кавказские блогеры некто Тамаев и некто Венгалби сжигают машину - Мерседес Е63 стоимостью в 10 миллионов рублей. Размер ипотеки, которую многие семьи в России выплачивают годами. Блогеры с миллионной аудиторией. Люди, вылезающие из кожи, чтобы было больше просмотров. Уже не знающие что сделать, чтобы нарастить, а не потерять аудиторию. Ничего созидательного они, понятное дело, сделать не могут. Им даже не приходит в голову, что, когда у нас в стране, в Белгородской, Курской областях вот так же горят машины с людьми от сбросов с дронов, снимать такие ролики - тупо и неэтично. Им бессмысленно об этом говорить, они - продукция той части общества потребления, которая потребляет, не имея мозгов!
, - прокомментировала видео директор ИА Регнум Марина Ахмедова.
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Так что больше вопросов к ним, а не к этим детям гор.
Как можно такое смотреть и ещё и платить им.
Не совсем понимаю, к чему эта ремарка
Вы реально не соображаете о чём пишете?
Видимо нет
Ну, мы же всего не знаем. Может там уже пепельница была полная?
Вы буковки просто так в слова складываете?