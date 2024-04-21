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В Дагестане блогеры сожгли Мерседес и 15 млн. рублей наличкой

В Дагестане блогеры сожгли Мерседес и 15 млн. рублей наличкой

Автор:
21 апреля 2024 23:39
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Дагестан   Марина Ахмедова   Мерседес   блогеры   сожгли   
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В сети расходится видео, на котором кавказские блогеры, некто Тамаев и некто Венгалби, сжигают машину - Мерседес Е63 стоимостью в 10 миллионов рублей. Размер ипотеки, которую многие семьи в России выплачивают годами.

Главред ИА "Регнум" Марина Ахмедова выложила в своем ТГ-канале видео о том, как два блогера из Дагестана на зеленом лугу безжалостно сжигают дорогущий немецкий Мерседес:

На своих каналах некий Тамаев выкладывает «схемы» быстрого заработка через скам-приложение. Мол, пополняй депозит, собирай звёздочки на экране и выводи миллионы, - пишет ИА Регнум.
На скриншотах сообщения от якобы благодарных подписчиков — «Ассалам асхаб, делал вчира твой схему работает огонь» или «паднял по твоей стратеге, поделюсь с братанами». Для привлечения аудитории Тамаев подарил Венгалби «Mercedes» за 10 миллионов и ещё якобы 15 миллионов наличкой, которые они и сожгли.

На этом видео кавказские блогеры некто Тамаев и некто Венгалби сжигают машину - Мерседес Е63 стоимостью в 10 миллионов рублей. Размер ипотеки, которую многие семьи в России выплачивают годами. Блогеры с миллионной аудиторией. Люди, вылезающие из кожи, чтобы было больше просмотров. Уже не знающие что сделать, чтобы нарастить, а не потерять аудиторию. Ничего созидательного они, понятное дело, сделать не могут. Им даже не приходит в голову, что, когда у нас в стране, в Белгородской, Курской областях вот так же горят машины с людьми от сбросов с дронов, снимать такие ролики - тупо и неэтично. Им бессмысленно об этом говорить, они - продукция той части общества потребления, которая потребляет, не имея мозгов!

, - прокомментировала видео директор ИА Регнум Марина Ахмедова.

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Метки: Mercedes   Дагестан   Марина Ахмедова   Мерседес   блогеры   сожгли   
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18  комментариев
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21k
Александр Час назад
Блогеры делают то что нравится их подписоте.
Так что больше вопросов к ним, а не к этим детям гор.
Как можно такое смотреть и ещё и платить им.
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1k
рулон обоев Полчаса назад
а на авто надпись говно блогера мелстроя,к чему бы это
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24k
Shtoppi Полчаса назад
мне кажется для СК РФ появилась еще работа, в виде двух блггеров, которых нужно проверить на предмет источников их доходов, уплаты налогов и пр. по списку.
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8k
Владлен Каракуртович Романов 36 минут назад
Ну это смотря как мерить. Кто-то и по два таких мерса в месяц жечь может или по две ипотеки закрывать...
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1k
гоша гога 46 минут назад
А что так мелко 15 миллионов наличкой, могли бы и 100 лямов сжечь. Уверен на все 100% это были не настоящие деньги, а бутафорские купюры.
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8k
Neo 52 минуты назад
Ломать не строить. Сразу вспоминается "дагестанские ученые открыли стрельбу в центре Москвы".
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17k
GROMOZEKA Час назад
“ Размер ипотеки, которую многие семьи в России выплачивают годами.”

Не совсем понимаю, к чему эта ремарка
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69
Бывалый Трус Час назад
"В Дагестане блогеры сожгли Мерседес и 15 млн. рублей наличкой"

Ну, мы же всего не знаем. Может там уже пепельница была полная?
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2k
Сергей Час назад
это не в дагестане ли самые низкие зп в РФ?
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275
Алексей Час назад
Ну пример блиновской и других инфоциган им видимо ничего не показал, щас будут налоги на 15 мультов и мерин выплачивать и плакаться на камеру, маргарин вместо мозга-считай долб...б
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1449 постов (1377 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98719



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