"В Дагестане блогеры сожгли Мерседес и 15 млн. рублей наличкой"

На этом видео кавказские блогеры некто Тамаев и некто Венгалби сжигают машину - Мерседес Е63 стоимостью в 10 миллионов рублей. Размер ипотеки, которую многие семьи в России выплачивают годами. Блогеры с миллионной аудиторией. Люди, вылезающие из кожи, чтобы было больше просмотров. Уже не знающие что сделать, чтобы нарастить, а не потерять аудиторию. Ничего созидательного они, понятное дело, сделать не могут. Им даже не приходит в голову, что, когда у нас в стране, в Белгородской, Курской областях вот так же горят машины с людьми от сбросов с дронов, снимать такие ролики - тупо и неэтично. Им бессмысленно об этом говорить, они - продукция той части общества потребления, которая потребляет, не имея мозгов!