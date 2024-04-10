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«Ты, Магомед - не дагестанец, ты - трус и предатель!»: экс-депутата и иноагента обвинили в организации заказного убийства

«Ты, Магомед - не дагестанец, ты - трус и предатель!»: экс-депутата и иноагента обвинили в организации заказного убийства

Автор:
10 апреля 2024 16:59
Сообщество : Криминал
Метки: Дагестан   Магомед Гаджиев   депутат   заказное убийство   киллер   ректор   
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Жертвой преступления стал ректор Института теологии и международных отношений.

Силовики распутали дело, которое считалось «висяком» с 2011 года. Тогда ректора института теологии и международных отношений Максуда Садикова и его племянника расстреляли возле дома. Ректор получил 16 пуль, его родственник - 14. Оба скончались на месте. Садиков был одной из самых значимых фигур среди представителей традиционного ислама, исповедуемого сторонниками Духовного управления мусульман Дагестана.

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Через некоторое время следствие зашло в тупик и расследование возобновилось лишь в 2022 году. А в 2023-м задержали вероятного исполнителя убийства - сотрудника охранного предприятия Рамазана Магомедова. Сообщают, что у него был напарник, но о нём пока ничего неизвестно. Предполагаемый киллер Магомедов свою вину пока отрицает.

Позже вышли на организатора убийства. По версии следствия, - это бывший депутат Магомед Гаджиев*. В 2011 году он связался с ещё «неустановленными лицами» и велел им найти исполнителей для убийства ректора.

Примечательно, что в 2022 году Гаджиев уехал из России: «находясь за пределами Российской Федерации, с целью получения иностранного гражданства, выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками». После этого его признали иноагентом и исключили из партии.

Это прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов:

Считаю закономерным решение - исключить, скажу больше - изгнать! из партии человека, которому не место в наших рядах - бывшего депутата Магомеда Гаджиева.

«Для измены Родине нужна чрезвычайная низость души», - сказал Чернышевский. Действительно, это так - за европейский паспорт Гаджиев оказался готов поливать грязью всё, что нам близко и дорого: своих земляков, друзей, республику, страну и даже религию.

Могу представить, в каких выражениях, должно быть, осуждают его омерзительный поступок настоящие дагестанцы - защитники Родины, доказывающие это сегодня на передовой.

А ты, Магомед - не дагестанец, ты - трус и предатель!

В 2016-2021 гг. Гаджиев был депутатом ГД. Сейчас скрывается за границей и объявлен в международный розыск.

*Магомед Гаджиев признан иноагентом на территории РФ.

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Метки: Дагестан   Магомед Гаджиев   депутат   заказное убийство   киллер   ректор   
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Юрьевич 2 часа назад
""В 1996 году окончил Институт управления и бизнеса в Махачкале, в 1998 году юридический факультет Дагестанского государственного университета.[2]

После демобилизации из Вооружённых Сил был назначен заместителем директора (1985 1994), затем директором (1994 1996) базы комплектации «Хушетская» объединения «Дагвино» Дагестанской АССР. В 1996 после окончания института был принят на работу в Западно-Каспийское управление по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства на должность заместителя начальника Управления. С 1998 по 2001 год назначен на должность заместителя начальника налоговой инспекции по Республике Дагестан, затем был назначен заместителем руководителя Управления МНС по Республике Дагестан[3].

С 2001 года заместитель руководителя Межрегиональной инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Южному Федеральному округу. В декабре 2003 году избран депутатом Государственной Думы IV созыва[4].

В 2007 году был избран депутатом Государственной думы V созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия»[5].

В декабре 2011 года баллотировался от партии «Единая Россия» в депутаты Государственной Думы РФ, по результатам распределения мандатов избран депутатом Госдумы VI созыва[6].

В сентябре 2016 года выдвигался в депутаты Государственной думы РФ от партии «Единая Россия», по результатам распределения мандатов избран депутатом Государственной Думы VII созыва[7].

В июне 2022 года СМИ сообщали о том, что экс-депутат Госдумы от Дагестана, оплатил и направил гуманитарную помощь жителям Донбасса, а так же оказал помощь мобилизованным российским героям на Украине, направив технику[8].

В июне 2022 года Денис Пушиллин, глава ДНР вынес благодарность Магомеду Тажудиновичу Гаджиеву за «всеобъемлющую поддержку и личное участие в судьбе Донбасса»[9][10][11].

Уехал из России в 2023 году. 26 мая 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло Гаджиева в список иностранных агентов[12]."

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гаджиев,_Магомед_Тажудиновичhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Гаджиев,_Магомед_Тажудинович

Нифига не понял...
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68
ya da Минуту назад
Даг не даг, чурка и все
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6k
Трям Час назад
Почему он не дагестанец? Как раз наоборот! Самый типичный даг!
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2775 постов (2728 в горячем)

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