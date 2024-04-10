«Ты, Магомед - не дагестанец, ты - трус и предатель!»: экс-депутата и иноагента обвинили в организации заказного убийства

Через некоторое время следствие зашло в тупик и расследование возобновилось лишь в 2022 году. А в 2023-м задержали вероятного исполнителя убийства - сотрудника охранного предприятия Рамазана Магомедова. Сообщают, что у него был напарник, но о нём пока ничего неизвестно. Предполагаемый киллер Магомедов свою вину пока отрицает.

Позже вышли на организатора убийства. По версии следствия, - это бывший депутат Магомед Гаджиев*. В 2011 году он связался с ещё «неустановленными лицами» и велел им найти исполнителей для убийства ректора.