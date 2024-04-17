В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни

Дагестанским полицейским, видимо, теперь придётся извиняться до конца жизни.
Сообщается, что инцидент с главой чеченского МЧС, генерал-майором внутренней службы Алиханом Цакаевым случился в воскресенье, 14 апреля. Однако видео и информация о происшествии просочилась в новостные ленты только сейчас.
Отмечается, что министра выдернули из чёрного внедорожника GMC и швырнули лицом на асфальт после того, как он отказался останавливаться по требованию сотрудников ДПС у ФКПП "Герзель" в Новолакском районе. Чиновник, по данным СМИ, вёл себя неадекватно — он попытался наехать на силовиков, но его вскоре удалось остановить при помощи "ежа". Документов у Цакаева с собой не было, зато были признаки сильного алкогольного опьянения.
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СМИ сообщают, что вскоре после инцидента на место приехали чеченские гаишники, которые рассказали своим дагестанским коллегам о том, кого они задержали. На них это не произвело особого впечатления, поскольку внедорожник Цакаева находился в розыске службы Интерпола Канады.
Когда чеченского министра собирались везти в отдел полиции, на место примчались три автомобиля с проблесковыми маячками и наклейками "Спецназ-Ахмат". Находившиеся в машинах люди потребовали выдать им Цакаева. Дагестанские силовики отказались, после чего завязалась потасовка, в ходе которой чеченцы силой забрали министра, а также угнали его автомобиль со штраф-стоянки.
Как удалось выяснить журналистам, среди приехавших спасать министра был командир СОБР "Ахмат" Абузайд Висмурадов, который заявил своим дагестанским коллегам, что приехал с сослуживцами в Дагестан по тревоге. Отмечается, что министр не успел пройти медосвидетельствование.
Федеральные власти пока не отреагировали на это вопиющее нарушение всех мыслимых законов России. Только депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил, что чиновники не должны так резко реагировать на законные требования сотрудников полиции и министр заслуживает жесткое порицание и ответственность по всей строгости закона.
"Должность и связи не должны быть прикрытием. Будем изучать и контролировать ситуацию", —заявил Хамзаев.
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Бухой мусульманин за рулём.
Стайные повадки как у животных.
Все, что нужно знать о чеченцах.
вот это скорость и сноровка, ну и набор УК статей!!!
вспомним, как долго "ехали" силовики в "Крокус"....
плевать хотели в чечне на российские законы! вот вам пример национальных традиций, которыми величаво богата Россия/ввпутин/...
дондон ещё своим силовикам подарит иномарки...
там очень не простые отношения .
Не надо полу мер.. можно замириться с бандитом, поставить его тейп управлять регионом, ради внешней картинки благополучия, но не стоит думать, что бандит перестанет быть бандитом, и из вашего уголка стабильности не начнёт выплёскиваться овно, запачкивая всё вокруг. С бандитами вопрос решать надо радикально, а не дотационно. А то у них та уже, если кто не заметил, армия своя имеется, свои кадры они берегут на СВО вперёд не лезут, ошиваясь в тыловых опорниках.. пускай Васи погибают, а им ещё по кайфу жить под крылом своего падишаха, и в случае чего - от этих самых Вань, падишаха и его свиту - защищать. Что мы, собственно, и увидели.