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В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни

В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни

Автор:
17 апреля 2024 18:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Дагестан   Чечня   задержание   конфликт   министр МЧС   
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Дагестанским полицейским, видимо, теперь придётся извиняться до конца жизни.

Сообщается, что инцидент с главой чеченского МЧС, генерал-майором внутренней службы Алиханом Цакаевым случился в воскресенье, 14 апреля. Однако видео и информация о происшествии просочилась в новостные ленты только сейчас.


Отмечается, что министра выдернули из чёрного внедорожника GMC и швырнули лицом на асфальт после того, как он отказался останавливаться по требованию сотрудников ДПС у ФКПП "Герзель" в Новолакском районе. Чиновник, по данным СМИ, вёл себя неадекватно — он попытался наехать на силовиков, но его вскоре удалось остановить при помощи "ежа". Документов у Цакаева с собой не было, зато были признаки сильного алкогольного опьянения.

СМИ сообщают, что вскоре после инцидента на место приехали чеченские гаишники, которые рассказали своим дагестанским коллегам о том, кого они задержали. На них это не произвело особого впечатления, поскольку внедорожник Цакаева находился в розыске службы Интерпола Канады.


Когда чеченского министра собирались везти в отдел полиции, на место примчались три автомобиля с проблесковыми маячками и наклейками "Спецназ-Ахмат". Находившиеся в машинах люди потребовали выдать им Цакаева. Дагестанские силовики отказались, после чего завязалась потасовка, в ходе которой чеченцы силой забрали министра, а также угнали его автомобиль со штраф-стоянки.

Как удалось выяснить журналистам, среди приехавших спасать министра был командир СОБР "Ахмат" Абузайд Висмурадов, который заявил своим дагестанским коллегам, что приехал с сослуживцами в Дагестан по тревоге. Отмечается, что министр не успел пройти медосвидетельствование.


Федеральные власти пока не отреагировали на это вопиющее нарушение всех мыслимых законов России. Только депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил, что чиновники не должны так резко реагировать на законные требования сотрудников полиции и министр заслуживает жесткое порицание и ответственность по всей строгости закона.


"Должность и связи не должны быть прикрытием. Будем изучать и контролировать ситуацию", —заявил Хамзаев.


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Метки: Видео   Дагестан   Чечня   задержание   конфликт   министр МЧС   
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46  комментариев
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3k
Rom 2 часа назад
И выпил, и машина в угоне, и не остановился... это нормально?
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247
_Vasiliy_ 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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52k
Крымчанка 15 минут назад
Даже забавно. Одни блатные схлестнулись с другими. И те, и другие плевать хотели на законы. Вот пусть и доказывают друг другу кто круче.
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36k
Юрий 22 минуты назад
"внедорожник Цакаева находился в розыске службы Интерпола Канады." - это боевой трофей! Понимать надо!
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279
Эрик Картман Полчаса назад
Черная дыра, главное что бы она всю Россию не поглотила,эти люди по закону не будут жить.
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61k
Мойша Полчаса назад
Теперь пойдет писать губерния по прикрытию жоп. И пьяный, и не пьяный... Машина в розыске, не в розыске... И как машина из КАНАДЫ попала в Чечню? Через кого куплена?
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671
Александр Богомолов Полчаса назад
пипец. и нихрена в итоге не будет. у нас страна в стране. дурдом полнейший.
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3k
Диагноз 38 минут назад
Бастрыкин уже взял на контроль???
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14k
Djeff 43 минуты назад
Закон не писан.
Бухой мусульманин за рулём.
Стайные повадки как у животных.

Все, что нужно знать о чеченцах.
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15k
Vital Idol 44 минуты назад
вооруженные бандиты, прикрываясь "бобром ахмат", напали на сотрудников МВД Дагестана ЗАКОННО исполняющих свои обязанности...угнали арестованное авто, выкрали задержанного!
вот это скорость и сноровка, ну и набор УК статей!!!
вспомним, как долго "ехали" силовики в "Крокус"....
плевать хотели в чечне на российские законы! вот вам пример национальных традиций, которыми величаво богата Россия/ввпутин/...

дондон ещё своим силовикам подарит иномарки...
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1k
Anatolij 48 минут назад
Первые 13 лет прожил в Дагестане. Русский. К слову сказать, даги терпеть не могут чеченцев. Принципиальность дагестанских силовиков очень даже понятна. Жаль, не на наших погранцов попал. Сделали бы сито из гмс. А сейчас будет так, как центр отреагирует. Скорее всего, накажут и серьезно. Всё-таки алкашка у них жёсткий харам. Но наказывать будет хозяин, типа, мой вассал - мне решать.
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11k
Дмитрий 50 минут назад
Спорим дон, его не уволят дон?
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−1
Александр Васьковский 50 минут назад
дак нам же сейчас похер, Канада, Америка, Яуропа
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11k
Дмитрий 50 минут назад
Уже завтра(а может быть уже и сегодня) выясниться, что ничего не было и министр тоже ехал на лазертаг!!! Кто в курсе, тот поймёт!
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28k
ПаганецЪ 51 минуту назад
Перед ним уже извинились?
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16k
info-kozirev 52 минуты назад
Обезьяны поссорились,жаль не постреляли друг друга.
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52
ddtranslator 55 минут назад
Если ты смелый, ловкий, умелый... джунгли тебя зовут... ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!)
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1k
Alexandr Час назад
Одни чурки отп.здили другую чурку. Где плохие новости?
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42k
Example 6.2.6 Час назад
Заигрывание с чеченскими бандитами, до добра не доведут. Можно долго смотреть на беспредел и феодальный уклад жизни там, задабривать борадачей деньгами, но рано или поздно это закончиться откровенным разгулом бандитизма чеченской диаспоры по всей РФ, под прикрытием силовых структур Чечни, и дело скатиться к третьей СВО на территории Чечни.
Не надо полу мер.. можно замириться с бандитом, поставить его тейп управлять регионом, ради внешней картинки благополучия, но не стоит думать, что бандит перестанет быть бандитом, и из вашего уголка стабильности не начнёт выплёскиваться овно, запачкивая всё вокруг. С бандитами вопрос решать надо радикально, а не дотационно. А то у них та уже, если кто не заметил, армия своя имеется, свои кадры они берегут на СВО вперёд не лезут, ошиваясь в тыловых опорниках.. пускай Васи погибают, а им ещё по кайфу жить под крылом своего падишаха, и в случае чего - от этих самых Вань, падишаха и его свиту - защищать. Что мы, собственно, и увидели.
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25k
MrGod Час назад
Прям ералаш, только вот грустно от чинов и преступных действий, которые останутся безнаказанными.
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11k
MakDag Час назад
У чеченов свой закон, своя конституция, только деньги наши с вами.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1997 постов (2003 в горячем)
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