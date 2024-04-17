В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни

Сообщается, что инцидент с главой чеченского МЧС, генерал-майором внутренней службы Алиханом Цакаевым случился в воскресенье, 14 апреля. Однако видео и информация о происшествии просочилась в новостные ленты только сейчас.





Отмечается, что министра выдернули из чёрного внедорожника GMC и швырнули лицом на асфальт после того, как он отказался останавливаться по требованию сотрудников ДПС у ФКПП "Герзель" в Новолакском районе. Чиновник, по данным СМИ, вёл себя неадекватно — он попытался наехать на силовиков, но его вскоре удалось остановить при помощи "ежа". Документов у Цакаева с собой не было, зато были признаки сильного алкогольного опьянения.