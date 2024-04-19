Болезненная встреча мотоциклиста с автомобилем

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В Минске на пересечении улиц Ольшевского и Жудро мотоцикл Ямаха столкнулся с легковым автомобилем Форд. 42-летний мотоциклист получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратратора очевидца.
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водитель мотоцикла в больнице, переломы ребер осколочные, множественные ушибы. спасла защита от основных повреждений.
водятел форда поворачивал на лево и не пропустил.
потом в ГАИ блеял, что не видел.
как у него так получилось непонятно. за мотом ехала машина и водитель дал показания что скорость была около 50 км/ч, и форд решил проскочить.