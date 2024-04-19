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Болезненная встреча мотоциклиста с автомобилем

Болезненная встреча мотоциклиста с автомобилем

Автор:
19 апреля 2024 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: Белоруссия   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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В Минске на пересечении улиц Ольшевского и Жудро мотоцикл Ямаха столкнулся с легковым автомобилем Форд. 42-летний мотоциклист получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратратора очевидца.
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Метки: Белоруссия   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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7  комментариев
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1k
Леший 13 минут назад
ну форд-то неправ......
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6k
Дмитрий ! 9 минут назад
З_а_е_б_а_л_и эти слепошарые.
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8k
tamin 15 минут назад
Даешь больше хрустиков. Больше органов донорских будет.
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8k
Neo Полчаса назад
А бывают безболезненные встречи? Встречи выпускников наверное имеются ввиду.
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16k
jnkbxybr 50 минут назад
мотик жалко
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36k
Fat Lynx Час назад
Убил.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1382 поста (1401 в горячем)

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