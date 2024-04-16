FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12812 постов • 857 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Владельцы Tesla Cybertruck столкнулись с серьёзными проблемами

Владельцы Tesla Cybertruck столкнулись с серьёзными проблемами

Автор:
16 апреля 2024 14:38
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   брак   машина   электромобиль   
1014
5
Не успели первые владельцы Cybertruck получить свои долгожданные авто, как некоторые из них тут же столкнулись с неисправностями и даже поломками, не успев проехать и пары километров. На форуме владельцев электропикапа уже появилась масса сообщений от недовольных пользователей.
×
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   брак   машина   электромобиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Б.Касторский 53 минуты назад
Чем сложнее прибор, тем он хуже в эксплуатации. Должна быть какая-то золотая середина. А то сделали компьютер на колесах и удивляются, что кроме обычных поломок, может полететь система. То их (владельцев) блокирует в машине, пока идет обновление, то ошибка управления. Жуть же!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
_Tango_ 6 минут назад
Ну это же метода Маска - "хотя ракета при первом запуске и взорвалась, мы получили массу полезной информации и уже готовы к запуску вторая и третья версии"... Тут видимо такая же схема
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
..: Атеист :.. 37 минут назад
"о случае с отказом тормозов".. т.е никакой механики и дублирующих систем?) Да ну нах такой авто. Если в обычном откажет усилитель тормозов - ниче страшного! Благо, если такие электронные тормоза откажут на небольшой скорости и в поле, а если где-нибудь на горной дороге? В ..туды.. вашу теслу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс Чебурашкин 47 минут назад
Некоторые владельцы Tesla Cybertruck столкнулись с новой проблемой. Как оказалось, американский автопроизводитель использует для крепления накладки на педали акселератора клей ))))))))))))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ron 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Алекс 54 минуты назад
Комментарий к фото
Так эта лажа вглядит в салоне? Качество отделки просто супер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1205 постов (1196 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28627



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 необычных и правдивых фактов, в которые сложно поверить
13 необычных и правдивых фактов, в которые сложно поверить
"Остановку починили! Хватит оскорблять!": вандалы из Нижнего Новгорода, разгромившие павильон, недовольны травлей
"Остановку починили! Хватит оскорблять!": вандалы из Нижнего Новгорода, разгромившие...
Набирающие популярность в сообществах
Люди из стали. Валерия Гнаровская
Люди из стали. Валерия Гнаровская
Часы-авторучка. Или авторучка-часы
Часы-авторучка. Или авторучка-часы
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Лучшие демотиваторы
Люди в чёрном Скорее всего они просто заблудились и ищут дорогу домой

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#ДТП#забавно#кот#знаменитости#кино#Спасение#шоу бизнес
#животные#в мире#Юмор#интересно#люди#криминал#Китай#милота#позитив#Россия
#Прикол#автомобили#аварии#авто аварии#история#США#интересное#Автовсячина#факты#драка
Самый тонкий защищенный телефон на базе Android 14 Самый тонкий защищенный телефон на базе Android 14 Представлен Москвич 8 - большой семиместный кроссовер Представлен Москвич 8 - большой семиместный кроссовер Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию ретро-мотоцикла ИЖ-49 Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию ретро-мотоцикла ИЖ-49 Представлен Morgan Plus Four 2025 с дизайном в ретро-стиле Представлен Morgan Plus Four 2025 с дизайном в ретро-стиле Lamborghini показала персонифицированный гиперкар Revuelto Lamborghini показала персонифицированный гиперкар Revuelto Единственный в мире Buick Exemplar 1 выставили на продажу Единственный в мире Buick Exemplar 1 выставили на продажу

На что жалуетесь?

Вернуться