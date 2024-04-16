Владельцы Tesla Cybertruck столкнулись с серьёзными проблемами

На форумах владельцев Cybertruck начали появляться сообщения об отвалившихся или сползающих накладках. Причём в некоторых случаях часть педали застревала между интерьерными панелями и блокировала акселератор в нажатом положении. Предполагается, что эта неполадка могла стать причиной некоторых странных ДТП, в которых Cybertruck засветились в США.



В Tesla, судя по-всему, в курсе существующей проблемы, хотя никаких официальных заявлений со стороны производителя не публиковалось. Ряд будущих владельцев пикапа получили уведомления о задержке поставок машин. Утверждается, что причина кроется как раз в отваливающихся накладках, и в компании решили прекратить все доставки как минимум на неделю.