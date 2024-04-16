Владельцы Tesla Cybertruck столкнулись с серьёзными проблемами

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Не успели первые владельцы Cybertruck получить свои долгожданные авто, как некоторые из них тут же столкнулись с неисправностями и даже поломками, не успев проехать и пары километров. На форуме владельцев электропикапа уже появилась масса сообщений от недовольных пользователей.
Например, один из владельцев футуристичного пикапа пишет, что успел проехать только около 2 километров вниз по дороге, как тут же выскочила ошибка рулевого управления и появился мигающий красный экран. Пришлось съехать на обочину и ждать эвакуатор, поскольку дальше Cybertruck ехать не мог. А дилер, к которому обратился пользователь, в помощи отказал.
В комментариях пользователи предположили, что, вероятнее всего, проблема связана с какой-то электрической неисправностью, нежели с внутренним агрегатом. Однако от этого не легче, поскольку Cybertruck сверху донизу напичкан электроникой.
Ещё одна история от новоиспечённого владельца электрокара рассказывает о случае с отказом тормозов, из-за чего водитель въехал в фонарный столб. Более того, во время столкновения даже не сработали подушки безопасности.
Ещё одна история от новоиспечённого владельца электрокара рассказывает о случае с отказом тормозов, из-за чего водитель въехал в фонарный столб. Более того, во время столкновения даже не сработали подушки безопасности.
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Некоторые владельцы Tesla Cybertruck столкнулись с новой проблемой. Как оказалось, американский автопроизводитель использует для крепления накладки на педали акселератора клей, который не очень-то и хорошо справляется со своей задачей.
На форумах владельцев Cybertruck начали появляться сообщения об отвалившихся или сползающих накладках. Причём в некоторых случаях часть педали застревала между интерьерными панелями и блокировала акселератор в нажатом положении. Предполагается, что эта неполадка могла стать причиной некоторых странных ДТП, в которых Cybertruck засветились в США.
В Tesla, судя по-всему, в курсе существующей проблемы, хотя никаких официальных заявлений со стороны производителя не публиковалось. Ряд будущих владельцев пикапа получили уведомления о задержке поставок машин. Утверждается, что причина кроется как раз в отваливающихся накладках, и в компании решили прекратить все доставки как минимум на неделю.
В Tesla, судя по-всему, в курсе существующей проблемы, хотя никаких официальных заявлений со стороны производителя не публиковалось. Ряд будущих владельцев пикапа получили уведомления о задержке поставок машин. Утверждается, что причина кроется как раз в отваливающихся накладках, и в компании решили прекратить все доставки как минимум на неделю.
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