Maserati целый год раскрашивала родстер MC20. Вот что из этого вышло

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Компания Maserati представила особую версию родстера MC20 Cielo — Opera d'arte. Это единственный в своём роде спорткар, построенный на заказ. Его публичный дебют состоялся в рамках теннисного турнира Rolex Monte-Carlo Masters, главным спонсором и автомобильным партнёром которого итальянский производитель является уже три года подряд.
Maserati MC20 Cielo Opera d'arte — очередной продукт подразделения персонализации Fuoriserie, открытого маркой в 2020 году. Неназываемый клиент попросил разработать для родстера особую ливрею, вдохновлённую абстрактным искусством. В итоге машина получила основной ярко-синий цвет кузова и салона с множеством геометрических узоров разных цветов.
Необычным оформлением обзавелись практически все кузовные панели, колёсные диски, приборная панель, кресла. В компании говорят, что впервые использовали некую особую технику нанесения изображений, фактически превратив машину в холст художника. Реализация проекта, в котором также участвовала фирменная дизайн-студия Maserati Centro Stile, заняла целый год.
О технических доработках ничего не сообщается. Это означает, что MC20 Cielo с крышей из электрохромного стекла и такими же, как у купе MC20, дверьми типа «крылья бабочки» по-прежнему оснащён трёхлитровым V6 Nettuno на 630 л.с. и 730 Нм в сочетании с восьмиступенчатым «роботом», передающим мощность на задние колёса. Такой родстер набирает 100 км/ч за 3 секунды ровно и может разогнаться до максимальных 320 км/ч.
Необычным оформлением обзавелись практически все кузовные панели, колёсные диски, приборная панель, кресла. В компании говорят, что впервые использовали некую особую технику нанесения изображений, фактически превратив машину в холст художника. Реализация проекта, в котором также участвовала фирменная дизайн-студия Maserati Centro Stile, заняла целый год.
О технических доработках ничего не сообщается. Это означает, что MC20 Cielo с крышей из электрохромного стекла и такими же, как у купе MC20, дверьми типа «крылья бабочки» по-прежнему оснащён трёхлитровым V6 Nettuno на 630 л.с. и 730 Нм в сочетании с восьмиступенчатым «роботом», передающим мощность на задние колёса. Такой родстер набирает 100 км/ч за 3 секунды ровно и может разогнаться до максимальных 320 км/ч.
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