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Maserati целый год раскрашивала родстер MC20. Вот что из этого вышло

Maserati целый год раскрашивала родстер MC20. Вот что из этого вышло

Автор:
17 апреля 2024 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: Maserati   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дизайн   машина   родстер   спорткар   
826
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Компания Maserati представила особую версию родстера MC20 Cielo — Opera d'arte. Это единственный в своём роде спорткар, построенный на заказ. Его публичный дебют состоялся в рамках теннисного турнира Rolex Monte-Carlo Masters, главным спонсором и автомобильным партнёром которого итальянский производитель является уже три года подряд.
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Метки: Maserati   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дизайн   машина   родстер   спорткар   
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5  комментариев
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1k
surgy Час назад
Смотришь на эти фото и сразу виден год кропотливого труда целой команды художников, дизайнеров и всяких, безусловно, важных и нужных специалистов для раскраски этой замечательной машинки
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 3 минуты назад
Кросивое
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6k
Григорий 18 минут назад
год "делали" унылое гавно? этот высер любой анимезависимый ребёнок сделает за 3 минуты, 2 разбираться в программе будет.
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Добрый Бабайка
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