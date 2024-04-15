ГАЗ-13 «Чайка» выставлен на продажу за 21 миллион рублей

1990
10
Автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» является редким коллекционным автомобилем, выпускавшимся в СССР с 1959 по 1981 годы. Это представительский лимузин, который использовался для перевозки высокопоставленных государственных и партийных деятелей.
«Чайка» является великолепным историческим экземпляром, символизирующим эпоху Советского Союза, поэтому цена на автомобиль на вторичном рынке может быть довольно высокой.
Одна из таких машин выставлена на продажу в Москве по цене 21 млн. рублей. По словам продавца, «Чайка» прошла полную модернизацию на стапелях спеццеха автозавода ГАЗ, что делает её особенной и придает ей статус коллекционного автомобиля.
Автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» оснащен 5,5-литровым двигателем мощностью 195 л.с. и автоматической коробкой передач.
Машина имеет гидроусилитель рулевого управления, вакуумный усилитель тормозов, электростеклоподъемники, радиоприёмник с автопоиском и антенну с электроприводом.
Одна из таких машин выставлена на продажу в Москве по цене 21 млн. рублей. По словам продавца, «Чайка» прошла полную модернизацию на стапелях спеццеха автозавода ГАЗ, что делает её особенной и придает ей статус коллекционного автомобиля.
Автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» оснащен 5,5-литровым двигателем мощностью 195 л.с. и автоматической коробкой передач.
Машина имеет гидроусилитель рулевого управления, вакуумный усилитель тормозов, электростеклоподъемники, радиоприёмник с автопоиском и антенну с электроприводом.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Раритетную Чайку с двигателем и салоном от Лексуса продают за 75 миллионов рублей
- Предсерийный образец Lotus Esprit 1980 года с активной подвеской выставили на торги
- В России хотят возродить «Чайку»
- Раритетный Ford Model A 1929 года выпуска на аукционе продали за смешную цену
- Легендарную Чайку 1984 года выпуска продают 1,5 миллиона рублей
Метки: Автовсячина ГАЗ Чайка авто автомир автомобили машина раритет ретро
Новости партнёров
реклама
А деньги... Для кого-то это не то чтобы прям космические деньги? В Москве едва ли двухкомнатную квартиру в нормальной новостройке за эму сумму теперь купишь.
Свадьбы катать наверное пойдёт.