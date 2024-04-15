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ГАЗ-13 «Чайка» выставлен на продажу за 21 миллион рублей

ГАЗ-13 «Чайка» выставлен на продажу за 21 миллион рублей

Автор:
15 апреля 2024 14:39
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГАЗ   Чайка   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   ретро   
1990
10
Автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» является редким коллекционным автомобилем, выпускавшимся в СССР с 1959 по 1981 годы. Это представительский лимузин, который использовался для перевозки высокопоставленных государственных и партийных деятелей.
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Метки: Автовсячина   ГАЗ   Чайка   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   ретро   
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14  комментариев
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15k
Ничоси 2 часа назад
https://auto.ru/moskva/cars/gaz/13/all/body-sedan/?utm_referrer=https://yandex.ru/https://auto.ru/moskva/cars/gaz/13/all/body-sedan/?utm_referrer=https://yandex.ru/
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Показать 1 ответ
920
Лёха Лёха 4 минуты назад
Ну вот правильно же начинали! И гидрач, и автомат, кондюшника не хватает... Что пошло ни так, почему не сделали доступными для стандартной комплектации? Даже интересно, как бы рулилась та же "копейка" с гидрачом на автомате...
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3k
Rom 6 минут назад
Это колхоз какой то, там явно новый мотор и коробка, какой нить американский. Переключатель на руле... панель другая. Это разве что только для постоянной эксплуатации удобнее... а вот про какую то ценность тут не надо говорить. Это полная фигня уже.
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28
ArtKr Полчаса назад
колхоз. Переключатель передач кнопками был. Коллекционная цена - 0. Эксплуатационная - 0.
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23k
BiZ 47 минут назад
дорогое ведро
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127
Бриллиант 57 минут назад
У нас такая была, недорого брали

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450
DuckTales Час назад
Красиво конечно , но нафига она нужна за такие деньги ?
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450
DuckTales Дмитрий 2 минуты назад
Ну я бы очень много вопросов бы закрыл вместо этого корыта )))
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
они уже года 3 продают эту "Чайку"..точно.за эту сумму, хоть бы сбавили на 2/3)
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12k
MPEG-8 2 часа назад
Это, явный новодел, а не коллекционный экземпляр.
Свадьбы катать наверное пойдёт.
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Добрый Бабайка
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