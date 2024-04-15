ГАЗ-13 «Чайка» выставлен на продажу за 21 миллион рублей

«Чайка» является великолепным историческим экземпляром, символизирующим эпоху Советского Союза, поэтому цена на автомобиль на вторичном рынке может быть довольно высокой.



Одна из таких машин выставлена на продажу в Москве по цене 21 млн. рублей. По словам продавца, «Чайка» прошла полную модернизацию на стапелях спеццеха автозавода ГАЗ, что делает её особенной и придает ей статус коллекционного автомобиля.



Автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» оснащен 5,5-литровым двигателем мощностью 195 л.с. и автоматической коробкой передач.



Машина имеет гидроусилитель рулевого управления, вакуумный усилитель тормозов, электростеклоподъемники, радиоприёмник с автопоиском и антенну с электроприводом.